Cette technologie permet aux hybrides rechargeables d’être plus proches de la voiture électrique que de la voiture à combustion

BYD a choisi le Salon international de l’automobile de Genève 2024 pour faire ses débuts en Europe, dévoilant plusieurs nouveaux modèles et une technologie innovante de véhicules hybrides rechargeables. Lors de cet événement, BYD n’a pas révélé beaucoup de détails techniques sur la mécanique sous le capot de la BYD Seal U DM-i, mais a affirmé que le modèle offrait des performances élevées, une très faible consommation de carburant, un excellent confort de conduite et une conduite pratiquement silencieuse.

Quelques mois plus tard, si tous les détails techniques de la technologie DM n’ont pas été révélés, nous connaissons sa philosophie de fonctionnement, qui a conduit ses ingénieurs à développer un système qui tente de maximiser la partie électrique par rapport à la partie combustion. Ainsi, ses voitures hybrides rechargeables fonctionnent davantage comme des voitures électriques que comme des voitures thermiques, avec une dépendance minimale à l’égard de l’essence.

Fonctionnement de la technologie DM de BYD

Le système est conçu pour privilégier le fonctionnement électrique en réduisant la consommation de carburant et l’efficacité énergétique et en minimisant l’impact sur l’environnement. Selon la marque, dans le nom choisi pour la Seal U DM-i, le « i » signifie intelligence, reflétant les principes d’une conduite intelligente et économe en énergie.

Exclusivement développée par BYD, la technologie Dual Mode de BYD modifie le mode de fonctionnement normal des véhicules hybrides rechargeables. Elle offre ainsi de nombreux avantages, tels qu’une grande efficacité énergétique, une faible consommation de carburant et des performances élevées.

Le système propose deux modes de conduite : EV et HEV. En mode EV, qui convient aux déplacements quotidiens ou à la conduite en ville, seule l’énergie de la batterie est utilisée. En mode HEV, le véhicule fonctionne principalement sur la batterie et ce n’est qu’en phase d’accélération que le moteur à essence fournit une puissance supplémentaire aux roues.

La commande électronique passe d’un mode à l’autre en douceur, donnant au conducteur, selon BYD, la sensation de conduire un véhicule 100 % électrique. En outre, le moteur recharge la batterie en fonction du réglage sélectionné, qui peut être compris entre 25 % et 70 %, de sorte que la conduite électrique est toujours disponible. De plus, lors du freinage et de la décélération, le système de récupération d’énergie récupère l’énergie et la transfère à la batterie.

Le système intègre une batterie dotée de la technologie Blade Battery de BYD, développée en interne avec pour objectif principal d’optimiser la sécurité, la durabilité, les performances et l’utilisation de l’espace. Elle se passe de cobalt et utilise du ferrophosphate de lithium (LFP) dans la cathode pour améliorer la sécurité, la durabilité et la stabilité thermique. Elle se compose de cellules minces et allongées qui ressemblent à des lames.

La sécurité exceptionnelle de la batterie Blade est démontrée par la réussite du rigoureux test de pénétration des clous, qui évalue l’emballement thermique d’une batterie et simule les conséquences d’un accident grave. Pour les véhicules hybrides rechargeables, la charge est possible en courant alternatif triphasé à 11 kW et en courant continu à 18 kW, ce qui donne un temps de charge de 30 à 80 % en 35 minutes.

Lorsque la batterie est entièrement chargée et que le mode de conduite EV est sélectionné, un SUV comme le SEAL U DM-i fonctionne comme un véhicule entièrement électrique. Lorsque l’état de charge est faible, il devient un véhicule hybride HEV, ce qui permet de réduire la consommation autant que possible.

La structure DM-i de BYD permet d’obtenir une consommation de carburant extrêmement faible. En cycle combiné WLTP, la version Boost de la Seal U DM-i consomme 0,9 l/100 km, tandis que la version Design atteint 1,2 l/100 km.

En termes de consommation d’électricité, la version Boost affiche 21 kWh/100 km en cycle mixte et 14,5 kWh/100 km en cycle urbain, tandis que la version Design enregistre 23,5 kWh/100 km en cycle mixte et 16,1 kWh/100 km en cycle urbain .

Configuration mécanique de la BYD Seal U DM-i

Dans le cas du modèle qui a inauguré cette technologie, BYD propose trois options de configuration mécanique : Design, Comfort et Boost.

La première, Design, dispose de deux moteurs électriques, l’un de 150 kW / 204 ch à l’avant et l’autre de 120 kW / 163 ch à l’arrière, alimentés par une batterie de 18,3 kWh. Ils sont complétés par un moteur à essence quatre cylindres de 1,5 litre turbocompressé de 131 ch / 96 kW développé en interne. La puissance maximale totale du système est de 324 ch / 238 kW et le couple maximal total est de 550 Nm.

Les versions Boost et Comfort à traction avant sont équipées d’un moteur à essence de 1,5 litre développant 98 ch / 72 kW associé à un moteur électrique de 145 kW / 197 ch. La Boost, comme la Design, est équipée d’une batterie de 18,3 kWh. La version Comfort, quant à elle, dispose d’une batterie de 26,6 kWh. Elle atteint une autonomie 100 % électrique de 125 km. La puissance totale combinée des versions Boost et Comfort est de 218 ch / 160 kW, avec un couple maximal de 300 Nm.