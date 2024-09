Une alliance de deux grandes marques pour faire revivre le moteur à combustion avec une solution inédite : la fusion de deux carburants.

Le moteur à combustion interne semblait avoir des jours comptés en raison de l’interdiction de sa commercialisation après 2035, restriction imposée par l’Union européenne avec le soutien de la majorité de ses membres. Mais Renault veut le relancer en le faisant revivre grâce à ces deux carburants.

Une alliance pour la création d’un nouveau moteur à combustion

Cette alliance, composée de Horse, la division moteurs thermiques de Renault, et de Geely, le géant chinois de la construction automobile, vise à concevoir des moteurs à combustion interne très différents de ceux que nous connaissons. Ils sont très efficaces et très performants.

En outre, ils utilisent deux carburants : l’électricité et l’essence. En fait, une entreprise brésilienne a déjà conclu un contrat pour équiper sa nouvelle voiture hybride à autonomie étendue de cette beauté. Dans ce véhicule, la partie électrique est chargée d’entraîner les roues tandis que la partie essence recharge les batteries.

Caractéristiques de ce véhicule hybride qui redonnera vie aux moteurs à combustion interne

Ce nouveau moteur, fruit d’une alliance entre les géants français et asiatiques, et développé selon des normes de qualité strictes, devrait être fourni à différents constructeurs dans le monde. Pour l’instant, ils ont déjà signé un contrat avec une entreprise brésilienne pour la fourniture de 12 000 de ces nouvelles machines.

Elles seront placées dans leur voiture, baptisée Lecar 459 Hybrid, qui est un hybride électrique à autonomie étendue. Ces machines présentent des caractéristiques uniques qui les rendent respectueuses de l’environnement, telles que de très faibles émissions de gaz à effet de serre et très peu de pièces mobiles.

Elles nécessitent également une lubrification minimale, ce qui les rend durables en termes de production et d’entretien. Il est également équipé du système de propulsion EREV unique et breveté de Horse, qui combine l’utilisation de l’essence comme chargeur de batterie et l’alimentation des roues par l’électricité.

Son autonomie combinée avec ces deux carburants est d’environ 1 000 kilomètres lorsque le réservoir est plein d’essence et que la batterie est complètement chargée. Sur le plan mécanique, les chiffres sont tout aussi impressionnants puisqu’il peut développer une puissance allant jusqu’à 100 ch.

Le couple maximal est de 200 Nm, compte tenu de la technologie innovante EREV qui permet d’ajouter de l’autonomie électrique au seul pack de batteries. Il intègre également un générateur électrique de WEG, partenaire de Horse pour la fourniture d’équipements et de pièces électriques de grande puissance.

Le moteur à essence dont Horse équipe cette voiture est de type HR10, construit sur un bloc trois cylindres de 1,0 litre de cylindrée. Ces caractéristiques en font l’un des plus polyvalents et des plus puissants du marché. Il est également très léger et compact.

Ses faibles émissions le rendent très économe en carburant, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser le convertisseur catalytique classique et les filtres à particules solides. D’autre part, il s’agit d’une machine très souple et silencieuse. Avec le moteur électrique, elle n’émet que très peu de vibrations.

Date de commercialisation de la Lecar 459 Hybrid

Selon le constructeur brésilien, elle sera commercialisée dès que Horse et Geely auront honoré leur engagement, c’est-à-dire à la fin de l’année 2025. La voiture sera donc disponible à la mi-2026, équipée de son nouveau moteur à trois cylindres. Les spécifications n’ont pas encore été annoncées.

En conclusion, Renault refuse de laisser mourir le moteur à combustion interne avec cette nouvelle machine qui fusionne deux carburants dans une voiture de haute technologie. Il le fait avec un dispositif qui présente des caractéristiques uniques telles que de faibles émissions de CO2 et un fonctionnement très silencieux.