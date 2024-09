L’ère de la voiture électrique est sur le point de subir un coup dur : la faute à l’hydrogène et à ce nouveau moteur

La direction que prend l’industrie automobile semble claire : l’avenir sera fait de voitures électriques utilisant des batteries électriques et des piles à combustible à hydrogène. Bien que plusieurs grandes marques expérimentent d’autres technologies et carburants pour prolonger la durée de vie des moteurs à combustion, les principaux investissements privés et publics sont orientés vers le développement de véhicules à moteur électrique, qui deviendront pratiquement, du moins en Europe, les maîtres des rues et des routes à partir de 2050.

Mais l’avenir de la technologie automobile zéro émission n’est pas encore tout à fait écrit, et il est possible que d’autres technologies, plus légères et basées sur l’hydrogène, offrent une nouvelle vie aux moteurs à combustion. Un exemple pourrait être un moteur expérimental, conçu et développé par la société américaine Astron Aerospace, qui a été baptisé H2 Starfire.

Le moteur à hydrogène H2 Starfire

Selon les informations fournies par Astron, le H2 Starfire est un moteur plus petit et plus léger que les autres moteurs à combustion interne alimentés à l’hydrogène actuellement développés par plusieurs marques automobiles. Il s’agit également d’un moteur qui produit moins de pollution et dont le rendement thermique est supérieur, non seulement à celui des moteurs à hydrogène, mais aussi à celui des meilleurs moteurs à essence disponibles sur le marché.

Les moteurs à essence des grandes marques ont un rendement thermique compris entre 20 et 40 %, alors que le H2 Starfire a un rendement thermique de 60 %. Cet avantage est en grande partie dû à la conception interne du moteur, qui n’est pas basé sur le système de piston conventionnel, mais sur le mouvement de deux arbres tournant en sens inverse. Le H2 Starfire est l’un des moteurs à hydrogène les plus compacts en cours de développement, mesurant 29X32X44 centimètres et pesant 54 kg. Malgré cette taille, il peut générer 400 ch, avec un couple de 678 Nm, ce qui le place loin devant les moteurs conventionnels.

Le fait que ce moteur ne produise pas d’émissions de NOx (oxyde d’azote) est tout aussi important, car il maintient les températures de combustion en dessous des niveaux nécessaires à la production de ces gaz. Les moteurs conventionnels fonctionnent à des températures de 1 300 °C, alors que le H2 Starfire fonctionne à des températures plus basses. C’est un moteur qui ne produit que de la vapeur d’eau et de l’air.

LA COURSE AU ZÉRO EST TERMINÉE

Pourquoi comparer le H2 Starfire à des moteurs à haute performance ? Parce qu’il s’agira probablement de l’une de ses premières étapes lorsqu’il quittera son statut de prototype pour entamer son parcours vers la commercialisation, et parce que les circuits de course sont des lieux privilégiés pour tester les nouvelles avancées de l’industrie automobile, en particulier en matière de moteurs.

Les moteurs à combustion de la Formule 1 sont probablement les moteurs les plus efficaces du point de vue thermique sur le marché, mais leur rendement dépasse rarement 50 %. Et comme indiqué plus haut, le prototype H2 Starfire peut atteindre un rendement thermique de 60 %.

Avec cette gamme, il sera le moteur à combustion le plus efficace de l’industrie automobile, une fois qu’il aura passé la phase expérimentale (il n’a pas encore passé tous les tests), et qu’il commencera à être commercialisé. Le slogan qui figure en tête du site web d’Astron Aerospace pourrait être l’une de ces prophéties qui finissent par se réaliser, que l’on peut traduire librement par : « La course au meilleur moteur zéro émission est terminée ». Quoi qu’il en soit, ce type de moteur suscite beaucoup d’attentes dans le monde de l’automobile.