Il y a un avenir au-delà des voitures électriques et c’est pourquoi Toyota et BMW vont à nouveau marcher ensemble

L’avenir de la mobilité fait l’objet d’un débat en Europe, mais s’il est une chose qui semble devenir évidente, c’est que les voitures électriques à batterie devront coexister avec d’autres technologies de propulsion. C’est pourquoi Toyota et BMW ont décidé de s’associer dans le cadre d’un accord historique, les deux marques ayant pour objectif de mettre sur la route ce qui promet d’être la meilleure alternative à la voiture électrique à batterie, grâce à l’hydrogène.

Toyota et BMW s’associent pour faire avancer la voiture à hydrogène

Après plus de dix ans de collaboration sur différents programmes, Toyota Motor Group et BMW Group ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur partenariat pour faire progresser la technologie des piles à combustible à hydrogène. Alors que les deux marques ont déjà une grande expérience de ce système de propulsion à titre individuel, l’alliance ouvre un nouveau monde de possibilités pour développer cette formule.

Plus précisément, l’accord entre Toyota et BMW porte sur le développement conjoint de la troisième génération du système de pile à combustible pour véhicules électriques (FCEV), une évolution qui trouvera des applications dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, mais qui promet surtout d’améliorer les performances, l’efficacité et l’autonomie de ces derniers. Tout cela, bien sûr, dans le but de faire de cette technologie la principale alternative aux véhicules électriques à batterie.

Une nouvelle génération de pile à hydrogène développée par Toyota et BMW

Parallèlement à ce développement conjoint, il est également question d’un engagement à renforcer l’infrastructure de ravitaillement en hydrogène, soit par l’utilisation d’hydrogénérateurs, soit par celle d’hydroliners. Il s’agit d’un point clé dans l’expansion de la pile à combustible, car le manque de stations de ravitaillement en hydrogène est clairement le principal handicap pour ce type de véhicule.

Aucun des deux constructeurs n’a donné de détails ou de dates pour cette troisième génération de pile à combustible à hydrogène, mais en attendant ses débuts, Toyota continuera d’utiliser ce système de propulsion dans différents véhicules et applications (Mirai et Hilux), tandis que BMW a déjà confirmé le lancement de la BMW iX5 Hydrogen pour 2028.

.Parallèlement, les deux constructeurs partagent l’objectif d’électrifier et de décarboniser l’ensemble de leur gamme, mais proposent différentes technologies de propulsion à l’utilisateur final. C’est pourquoi nous verrons de plus en plus de modèles disponibles en versions hybrides rechargeables, électriques à batterie ou à pile à combustible.

Là où il semble que Toyota et BMW ne collaboreront pas, c’est dans l’utilisation de l’hydrogène comme carburant dans les moteurs thermiques. La firme japonaise mise sur cette formule pour prolonger la durée de vie des moteurs à combustion alternée, mais l’accord avec BMW ne prévoit aucune application en ce sens. En réalité, il s’agirait d’une piste intéressante, car BMW a déjà tenté sa chance avec cette solution dans le passé et un développement conjoint permettrait de réduire les coûts et d’accélérer son arrivée dans les rues.