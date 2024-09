Stellantis joue dans la cour de Toyota : des hybrides 48V capables de rouler en électrique

Le groupe Stellantis, né de la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles et PSA Peugeot Citroën, continue de pousser l’innovation dans le secteur de la mobilité électrique. La dernière avancée du groupe est l’introduction des hybrides 48V, une technologie qui, bien qu’étant un mild hybrid (hybride léger), permet désormais à ces véhicules de se déplacer en mode entièrement électrique. Une technologie qui s’approche de plus en plus des performances des hybrides complets (HEV) comme ceux de Toyota.

Hybride 48V : Comment ça marche ?

Le système hybride 48V utilisé par Stellantis repose sur un moteur à combustion interne couplé à une petite batterie de 48 volts et à un moteur électrique. Contrairement aux hybrides classiques ou rechargeables (PHEV), les véhicules mild hybrid ne permettent généralement pas de parcourir de grandes distances en mode 100 % électrique. Cependant, l’innovation de Stellantis dans ce domaine modifie cette perception.

L’une des principales caractéristiques de cette nouvelle génération d’hybrides 48V est qu’ils sont capables de se déplacer sur de courtes distances en mode tout électrique, notamment lors des démarrages, des manœuvres à basse vitesse, ou dans les embouteillages. Cela les rend beaucoup plus efficaces en milieu urbain et réduit de manière significative les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Cette avancée fait des hybrides 48V de Stellantis des concurrents plus directs des Toyota HEV (Hybrid Electric Vehicles), qui dominent le marché des hybrides complets depuis des années.

Le défi de l’efficacité énergétique

La technologie mild hybrid 48V se situe entre les véhicules thermiques classiques et les hybrides complets, offrant une solution intermédiaire qui permet de réduire la consommation de carburant tout en conservant la simplicité du système thermique. Pour Stellantis, c’est un moyen stratégique de rendre ses véhicules plus écologiques sans passer directement à des modèles entièrement électriques ou hybrides rechargeables, qui nécessitent des infrastructures de recharge plus développées et des investissements plus lourds pour les consommateurs.

En utilisant une batterie de 48V, le système de Stellantis permet de récupérer l’énergie au freinage, de la stocker et de la réutiliser lors des phases d’accélération. Cela soulage le moteur thermique et réduit son effort, ce qui se traduit par une économie de carburant. En ville, le moteur électrique permet des arrêts et des démarrages plus doux et plus silencieux, avec une réduction notable des émissions polluantes.

Comparaison avec Toyota : Le modèle HEV

Toyota a longtemps été le leader en matière d’hybrides grâce à sa technologie HEV (véhicule hybride complet). Les véhicules Toyota, tels que la Prius ou le RAV4 Hybrid, utilisent un système hybride plus complexe, capable de fonctionner en mode électrique sur des distances beaucoup plus longues que les hybrides 48V. Ces véhicules sont équipés de batteries plus grandes et de moteurs électriques plus puissants, permettant une conduite en mode 100 % électrique sur plusieurs kilomètres.

La grande différence entre les hybrides 48V de Stellantis et les HEV de Toyota réside dans cette capacité à parcourir de plus longues distances en mode électrique. Néanmoins, les hybrides 48V sont une excellente alternative pour les conducteurs qui cherchent à réduire leur consommation de carburant sans se tourner vers des hybrides complets, souvent plus coûteux.

Les Toyota HEV offrent cependant une plus grande flexibilité en termes de conduite, particulièrement pour ceux qui alternent entre la ville et l’autoroute. Ces véhicules permettent de passer plus souvent en mode électrique, même à des vitesses plus élevées, ce qui n’est pas encore totalement possible avec les hybrides 48V.

Avantages des hybrides 48V

Les hybrides 48V de Stellantis présentent plusieurs avantages qui les rendent attrayants pour une large catégorie d’acheteurs :

Simplicité et coût réduit : Contrairement aux hybrides rechargeables (PHEV) ou aux véhicules 100 % électriques, les hybrides 48V n’ont pas besoin d’être branchés pour recharger leurs batteries. Cela permet d’éviter la contrainte des bornes de recharge, un élément clé dans des pays où l’infrastructure de recharge n’est pas encore pleinement développée. Réduction des émissions en ville : Ces systèmes permettent de rouler en mode électrique dans les environnements urbains denses, où les embouteillages et les arrêts fréquents sont courants. Cela contribue à réduire l’empreinte carbone du véhicule dans des conditions de conduite où les véhicules thermiques sont les moins efficaces. Économies de carburant : L’assistance électrique fournie par le moteur 48V aide à alléger la charge du moteur à combustion interne, ce qui permet de réduire la consommation de carburant, particulièrement lors des démarrages et à basse vitesse. Transition douce vers l’électrification : Pour les conducteurs qui ne sont pas encore prêts à passer aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les hybrides 48V constituent une solution intermédiaire accessible et performante.

Une stratégie d’électrification progressive

Avec le développement de ces hybrides 48V, Stellantis montre qu’il est déterminé à offrir une large gamme de solutions d’électrification. En introduisant une technologie plus accessible que les modèles entièrement électriques ou hybrides rechargeables, Stellantis permet à une plus grande part du marché de bénéficier des avantages de l’électrification.

Pour de nombreux conducteurs, les hybrides 48V représentent une transition logique vers des véhicules plus verts sans les contraintes liées aux modèles entièrement électriques. Cela reflète également une stratégie intelligente de Stellantis qui adapte ses produits aux différents niveaux de préparation des consommateurs pour la transition énergétique.

Les nouveaux hybrides 48V de Stellantis marquent une étape importante dans la stratégie d’électrification du groupe. Offrant un équilibre parfait entre performance, efficience énergétique, et coût accessible, ces véhicules s’insèrent dans un segment en pleine croissance. Bien que ne pouvant encore rivaliser totalement avec les performances des HEV de Toyota, ces modèles offrent une excellente alternative pour les conducteurs qui souhaitent une solution plus verte sans s’engager dans des technologies plus complexes et coûteuses.

Avec cette technologie, Stellantis contribue à l’évolution du marché vers une mobilité plus durable, tout en rendant les bénéfices de l’électrification accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.