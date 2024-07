Pourquoi les voitures électriques ont-elles fait le retour des freins à tambour ?

Cette tendance présente des aspects curieux, comme le fait que les responsables de la réactivation de cette technologie presque disparue sont des véhicules qui sont en moyenne beaucoup plus lourds que les moteurs à combustion, qui ne les utilisent pratiquement plus,

Ce retour des freins à tambour est principalement dû à une caractéristique des voitures électriques : le freinage par récupération. Cette technologie, qui permet de recharger la batterie pendant la décélération, réduit considérablement l’utilisation des freins mécaniques.

Si cela présente l’avantage de réduire l’usure et donc le coût, ainsi que les émissions de particules provenant des plaquettes de frein, cette utilisation beaucoup plus limitée des freins à disque peut entraîner de la corrosion.

Dans ce cas, la performance des freins peut être affectée, alors que les freins à tambour, qui sont normalement fermés, sont beaucoup moins exposés aux conditions extérieures et donc moins sujets à la corrosion.

Ils sont également moins chers et produisent moins d’émissions de particules fines, qui seront désormais contrôlées conformément à la norme Euro 7.

Bien entendu, les freins à tambour ne présentent pas que des avantages. Leur conception fermée peut présenter des difficultés en termes de dissipation de la chaleur, entre autres, ce qui peut réduire leurs performances de décélération, et ils ne permettent pas un dosage aussi précis des freins.

C’est pourquoi ils sont généralement limités à l’essieu arrière, alors que les freins à disque conventionnels sont utilisés à l’avant, et ils sont également présents dans les modèles de milieu et de bas de gamme, et ne sont pas présents dans les voitures haut de gamme avec des chiffres de poids et de puissance élevés.

Les Volkswagen ID.3 et ID.4 sont équipées du système de frein à tambour EPB-Si de Continental. Une technologie qui, selon l’équipementier allemand, est possible même sur l’essieu avant. En outre, le fabricant a indiqué qu’il reçoit de plus en plus de commandes de la part de marques qui opteront pour cette configuration dans leurs futurs modèles, précisément en raison d’aspects tels que la réduction des particules fines.