La Toyota Corolla suivra les traces de BYD et se présentera sous la forme d’une voiture hybride dotée d’une autonomie de 2 000 kilomètres

La Toyota Corolla est un véritable best-seller, et veut le rester à l’avenir, c’est pourquoi le constructeur japonais travaille déjà sur sa prochaine génération. Il faudra bien étudier le marché, et pour l’instant, il semble que suivre les traces de BYD soit la chose la plus appropriée à faire.

C’est ce que révèle une fuite du média japonais Bestcar, qui affirme que la version hybride pure qui a rendu la voiture si populaire sera conservée, mais qu’une variante hybride rechargeable sera également ajoutée à la gamme.

Elle reviendra sous la forme d’un HEV, mais il y aura aussi un PHEV.

En ce qui concerne l’option HEV, les fuites indiquent que le moteur atmosphérique actuel de 1,8 litre fera place à un bloc atmosphérique de 1,5 litre, développé conjointement par Toyota, Subaru et Mazda. La puissance attendue est d’environ 130 ch, et l’utilisation de moteurs à trois cylindres n’est pas encore exclue.

Quant à l’hybride rechargeable, il reprendra la même mécanique, avec en plus une technologie hybride, qui pourrait être le DM-i de BYD. Cette dernière, dans la BYD Seal U DM-i, dispose d’un moteur électrique de 197 ch et d’une batterie de 18,3 kWh.

De cette manière, et avec les ajustements appropriés, on parle de la possibilité d’offrir une autonomie en mode 100% électrique de plus de 80 kilomètres, et une autonomie totale (en ajoutant le réservoir d’essence) d’environ 2 100 kilomètres, selon le cycle chinois CLTC.

Il y aura également des options plus puissantes sur le modèle, où un moteur de 1,5 litre, mais turbocompressé, serait utilisé pour délivrer environ 180 ch,

Quant au design de la nouvelle génération de Toyota Corolla, il semble évident qu’il empruntera une grande partie du langage que nous connaissons déjà de l’actuelle Toyota Prius, ainsi que son travail aérodynamique, avec une plus grande efficacité à l’esprit.

Encore à venir

Il faut savoir que BYD fait un travail exceptionnel en matière de véhicules hybrides et que Toyota ne veut pas être en reste et dispose de moteurs à essence très performants. D’ailleurs, il ne serait pas si farfelu que les Japonais utilisent la technologie du constructeur chinois, puisqu’ils sont alliés et ont une joint-venture depuis 2020 .

La voiture hybride sera en tout cas basée sur une évolution de la plateforme TNGA-C, mais le résultat final ne sera pas visible avant 2026, date à laquelle la nouvelle étape de la vie de la Corolla (la 13e) devrait être dévoilée. Elle sera présentée en avant-première au Japon, avant d’être déployée sur le reste du marché.