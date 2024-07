Voiture manuelle ou automatique ? Tout ce que vous devez savoir si vous achetez une voiture d’occasion

La technologie ne cesse de simplifier la conduite, c’est pourquoi vous pouvez désormais choisir entre une voiture manuelle et une voiture automatique. Si vous vous retrouvez dans ce dilemme habituel pour votre prochain achat d’occasion, parce que vous ne savez pas si vous devez opter pour la tradition ou pour les dernières avancées, voici tout ce qu’il faut savoir pour prendre la bonne décision.

Voiture manuelle ou automatique : que faut-il savoir avant de choisir ?

Si vous envisagez de choisir entre une voiture manuelle et une voiture automatique, vous devez savoir que la conduite est différente avec l’une et l’autre. Alors que les voitures manuelles offrent un meilleur contrôle, les voitures automatiques facilitent la conduite. Ce sont là quelques-unes des caractéristiques que nous examinerons ci-dessous parmi les avantages et les inconvénients de chaque option.

Raisons de choisir une voiture manuelle

La boîte de vitesses manuelle est la boîte de vitesses traditionnelle utilisée depuis des décennies et, jusqu’à il y a quelques années, c’était le système que toutes les voitures utilisaient. Cependant, avec les progrès technologiques, les véhicules haut de gamme et de grosse cylindrée se sont passés de boîte de vitesses manuelle. Et parmi les nouveaux lancements, de plus en plus de voitures offrent désormais les deux possibilités. C’est pourquoi les boîtes de vitesses manuelles sont de plus en plus répandues sur le marché des voitures d’occasion. Mais quels sont ses avantages ?

Un prix plus avantageux

L’une des principales différences entre une voiture manuelle et une voiture automatique est le prix. Les premières coûtent moins cher, non seulement à l’achat, mais aussi en termes d’entretien ultérieur. En général, cette différence de prix se situe entre un et deux mille euros, mais tout dépend de la marque et du modèle en question. Par conséquent, si votre priorité est d’économiser sur le coût total de l’achat, vous devriez opter pour une boîte de vitesses manuelle.

Plus de contrôle sur la voiture

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, la principale caractéristique des voitures manuelles est un meilleur contrôle de la conduite. Cela signifie que la personne au volant peut décider du nombre de tours auquel elle souhaite changer de vitesse ou choisir sa préférence sur un terrain difficile, dans une pente ou lors d’un dépassement, pour ne citer que quelques exemples. Dans les transmissions automatiques, cela n’est pas possible, car la voiture s’adapte d’elle-même. Ce n’est pas un problème car elles sont réglées pour cela, mais c’est un élément à prendre en compte si vous aimez avoir le contrôle ou avoir votre mot à dire.

Réduction de la consommation de carburant

Les voitures manuelles vous permettent de réduire votre consommation de carburant, car vous pouvez choisir le rapport que vous préférez en fonction du régime. En d’autres termes, vous bénéficiez d’une conduite plus efficace. Les transmissions manuelles font moins tourner la voiture à haut régime, ce qui n’est pas impossible avec les voitures automatiques, mais il est nécessaire de se familiariser avec leur fonctionnement pour en tirer le meilleur parti.

Raisons de choisir une voiture automatique

Lorsqu’une technologie moderne apparaît, il faut un certain temps pour qu’elle se perfectionne. C’est ce qui s’est passé avec les voitures à transmission automatique qui, après plusieurs années de commercialisation, ont progressivement éliminé les inconvénients de ce système. Aujourd’hui, elles présentent donc également de nombreux avantages par rapport aux transmissions manuelles.

Agréable à conduire

L’embrayage et le levier de vitesse ont autant de partisans que de détracteurs, et ce sont précisément ces éléments qui compliquent la conduite des voitures manuelles. La conduite plus facile et plus agréable est donc l’un des avantages les plus notables des variantes automatiques. Pour ceux qui apprennent à conduire, il faut moins de temps pour maîtriser ce système. D’autre part, les boîtes de vitesses automatiques rendent la transition de plus en plus douce.

Technologie avancée

L’une des différences les plus notables entre une voiture manuelle et une voiture automatique est la technologie elle-même. À l’origine, les boîtes de vitesses automatiques étaient lentes et posaient des problèmes de fonctionnement.

Mais aujourd’hui, des années plus tard, elle a évolué pour devenir un système intelligent. En effet, les modes les plus avancés sont capables d’activer un mode d’économie de carburant, ainsi que de corriger les problèmes de correspondance des régimes résultant d’une conduite inappropriée.

Il convient également de noter que certaines technologies actuelles ne fonctionnent qu’avec des boîtes de vitesses automatiques. C’est le cas, par exemple, des véhicules hybrides légers, du freinage d’urgence et de certains systèmes d’arrêt-démarrage.

Confort de conduite en ville

Le confort offert par les boîtes de vitesses automatiques n’est pas seulement lié à la fluidité de la conduite. Leurs avantages s’étendent à d’autres aspects, comme le fait que lorsque vous conduisez en ville, où les embouteillages sont fréquents, vous pouvez concentrer toute votre attention sur votre environnement et oublier le fonctionnement du véhicule.

La transmission automatique gérera efficacement la progression du véhicule, de sorte que le conducteur pourra se concentrer exclusivement sur ce qui se passe autour de lui.

Fiabilité et durabilité accrues

Le fait que ce soit le véhicule lui-même qui soit chargé de sélectionner le régime ou le rapport le plus approprié réduit le risque de pannes dues à une mauvaise conduite ou à de mauvaises habitudes. Outre le fait que le moteur tourne plus longtemps au bon couple, l’élimination du facteur humain augmente la durée de vie des pièces. À long terme, le coût plus élevé de l’investissement est compensé par les pannes.

Le choix entre une voiture manuelle ou automatique dépend donc des préférences de chacun. Si vous aimez avoir le contrôle, ou si la boîte de vitesses classique est précisément ce que vous aimez conduire, vous devriez idéalement vous en tenir aux voitures manuelles. En revanche, si vous recherchez plus de simplicité et souhaitez profiter des avantages de la technologie, les boîtes de vitesses automatiques vous conviendront mieux.