Hyundai retarde l’arrivée de IONIQ 9, son nouveau SUV électrique de luxe, bien qu’il ait toutes les raisons de ne pas le faire.

La nouvelle IONIQ 9 sera le modèle le plus luxueux et le plus représentatif de la société coréenne. On pourrait dire qu’il s’agit de l'”EV9″ de Hyundai. C’est-à-dire un SUV électrique doté de toutes sortes d’avancées et de technologies de pointe, ainsi que d’une esthétique très différente et d’un habitacle pouvant accueillir sept personnes. Cependant, de nouveaux rapports, comme celui publié par TheKoreanCarBlog,, suggèrent que la marque asiatique a modifié sa date d’arrivée sur le marché à quelques mois d’ici.

Pour ceux qui ne connaissent pas, la IONIQ 9 sera le modèle de production du Hyundai SEVEN Concept, un véhicule qui a été dévoilé en 2021 comme un exercice de design pour la marque. Quelques mois après sa présentation, la société a confirmé que ce véhicule deviendrait bientôt une réalité sous la forme d’un SUV électrique de luxe. Cependant, à l’époque, seul “IONIQ 7” (d’après la nomenclature du concept) a été suggéré pour son nom. Il y a quelques mois, il a été rebaptisé “IONIQ 9”.

Hyundai retarde l’arrivée de la IONIQ 9

Ces derniers mois, tous les médias proches de la marque supposaient que sa présentation en tant que véhicule définitif aurait lieu à l’été 2024. Plus précisément, lors du salon de l’automobile de Busan, en Corée du Sud. Ce ne sera finalement pas le cas, car la marque continue de développer le véhicule, qui a été vu à de nombreuses reprises circulant autour de son siège dans un camouflage profond.

Cela indique clairement que le modèle n’est pas encore prêt à être dévoilé et qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir avant d’être achevé en tant que véhicule d’essai. D’autre part, Hyundai veut s’assurer que le véhicule électrique est au top de sa forme et de ses performances avant de montrer l’esthétique finale de la voiture lors d’un événement international, selon le média susmentionné. Ce véhicule, rappelons-le, sera positionné comme le véhicule d’élite de la marque.

La IONIQ 9 a été dévoilée avec le concept Hyundai SEVEN il y a quelques années.

Mais quand le nouveau modèle phare de Hyundai sera-t-il dévoilé ?

Selon les rapports, Hyundai ne donne pas de date précise pour son dévoilement, mais précise simplement qu’il aura lieu “d’ici la fin de l’année”. En d’autres termes, le retard dans le lancement de la voiture serait de quelques mois (entre 2 et 4 mois), donc pas trop long non plus.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce SUV électrique. Cependant, tout porte à croire qu’il pourrait adopter la même mécanique que celle présentée par la KIA EV9, en raison de l’alliance existante entre les deux entreprises. Il disposera d’une puissance maximale de 385 ch, répartie entre deux moteurs électriques de 192 ch chacun et alimentée par une batterie d’une capacité de 99,8 kWh. Au total, son autonomie devrait dépasser les 500 kilomètres.