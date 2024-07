Le nouveau MG HS 2024 : une menace pour le Kia Sportage et le Hyundai Tucson

MG a réussi à s’implanter en Europe en très peu de temps, avec l’Espagne comme porte d’entrée majeure. Sur notre marché, et après les six premiers mois de l’année, le bilan ne pourrait être plus positif. Avec près de 15 000 voitures immatriculées au premier semestre, ses ventes ont augmenté de plus de 18% par rapport à 2023 et elle a également réussi à positionner la MG ZS comme l’une des grandes stars du marché: elle est désormais dans le top 9 des ventes totales, devant des voitures comme le Nissan Qashqai ou le Toyota C-HR.

L’objectif de la marque est donc maintenant de consolider cette évolution et de continuer à croître, ce pour quoi elle a déjà présenté de nouveaux produits aussi intéressants que la MG3 Hybrid+, une voiture hybride très intéressante qui veut rendre les choses plus difficiles pour Toyota, et la nouvelle MG HS que nous vous présentons aujourd’hui et pour laquelle elle a de grandes ambitions.

Voici la nouvelle MG HS

Ce nouveau SUV compact vise directement le cœur du marché, le segment le plus demandé et dans lequel des modèles comme le Hyundai Tucson, le Kia Sportage et le Peugeot 3008 sont en tête des ventes. Lancée en 2018 et mise à jour en 2020, la nouvelle génération de HS vise à augmenter significativement son volume d’immatriculations et sera officiellement dévoilée le 11 juillet au Goodwood Festival of Speed FOS.

Cependant, MG a déjà dévoilé quelques vidéos teasers où l’on peut voir à quoi ressemble le nouveau SUV de manière très naturelle. Prêt à dévoiler sa deuxième génération, la première surprise vient quand on apprend que la marque, détenue par le géant chinois SAIC, semble l’avoir développé à partir de la troisième génération du Roewe RX5, un autre nouveau SUV que le consortium vend en Chine.

Avec un design plus épuré qu’auparavant, une calandre plus sportive et des pare-chocs spécifiques qui le différencieront du modèle Roewe, ce nouveau SUV arborera également des blocs optiques plus agressifs et des détails qui rendent la carrosserie plutôt attrayante et aérodynamique.

Le nouveau SUV sera vendu en version essence, hybride rechargeable et électrique.

La nouvelle génération du MG HS 2024 se prépare à bousculer le marché des SUV compacts en Europe, avec des ambitions élevées pour concurrencer des leaders établis comme le Kia Sportage et le Hyundai Tucson. Annoncé officiellement pour le Festival de la vitesse de Goodwood le 11 juillet, ce modèle promet des évolutions significatives en termes de design, de motorisation et de technologie.

Un design et des performances améliorées

Le nouveau MG HS affiche un design modernisé et épuré, avec des éléments sportifs comme une nouvelle calandre et des pare-chocs redessinés. Inspiré de la troisième génération du Roewe RX5, ce SUV présente des optiques plus agressives et une aérodynamique optimisée.

Caractéristiques MG HS 2024 MG HS actuel Longueur 4,61 mètres 4,61 mètres Motorisation Essence, hybride, électrique Essence, hybride Prix de départ 24 400 euros 24 400 euros Capacité du coffre 463 litres 463 litres

Options de motorisation

Le MG HS 2024 sera disponible en versions essence, hybride rechargeable (PHEV) et électrique. Cette diversité de motorisation permet de répondre à des attentes variées en termes de performance et de consommation.

Essence : moteur 1.5 Turbo de 162 CV.

: moteur 1.5 Turbo de 162 CV. Hybride rechargeable : puissance de 258 CV avec un faible coût de consommation.

: puissance de 258 CV avec un faible coût de consommation. Électrique : encore peu de détails, mais promet une avancée significative pour la gamme MG.

Le MG HS ambitionne de se positionner comme une alternative de choix face au Kia Sportage et au Hyundai Tucson, notamment grâce à sa stratégie de qualité-prix et à sa capacité à proposer des modèles spacieux et familiaux. Les ventes de MG ont déjà montré une croissance impressionnante en Europe, en particulier en Espagne, avec près de 15 000 unités vendues au premier semestre 2024.

Conclusion

Le MG HS 2024 représente une évolution stratégique pour MG, cherchant à consolider sa position sur le marché européen des SUV compacts. Avec un design revisité, des options de motorisation diversifiées et une proposition de valeur compétitive, ce modèle pourrait bien ébranler la domination des marques coréennes et européennes.