Comment choisir votre équipement de sport auto pour une performance optimale ?

Le sport automobile est une activité à la fois passionnante et dangereuse. Le pilote doit adopter des postures complexes dans diverses situations. Il doit alors être bien équipé pour se protéger des éventuels risques. Voici les éléments à prendre en compte pour choisir votre équipement de sport auto pour une performance optimale.

Optez pour des combinaisons et des sous-vêtements sécuritaires

Votre combinaison de sport auto doit être respirante pour offrir un confort optimal. Privilégiez aussi des matières résistantes au feu et à la chaleur. Optez pour des tissus légers de haute technologie tels que Nomex et Hocotex. Privilégiez les ensembles avec inserts élastiques qui vous donnent une plus grande liberté de mouvement. Pour plus de sécurité, choisissez des vêtements de sport auto homologuée FIA 8856 2000 qui peuvent vous protéger des flammes directes pendant 10 à 12 secondes.

Les sous-vêtements participent à la sécurité du pilote, surtout en cas d’incendie. Ils contribuent aussi à son confort et à son hygiène. Optez pour une cagoule ou un sous-casque en coton inflammable ou en fibre modacrylique pour bénéficier d’une couche supplémentaire de protection. Le t-shirt doit s’adapter à votre morphologie et vous laisser une grande liberté dans vos gestes.

Comme l’explique ORECA STORE sur son site, ce sont les manches longues qui sont autorisées par la norme FIA 8856-2000. Sélectionnez des caleçons en tissu stretch élastiques, avec des matières fines, légères et anti-flammes. Ils doivent intégrer une structure d’aération et permettre d’éviter tout contact entre la peau et la combinaison. Enfin, privilégiez des chaussettes avec un système de compression qui vous procurent un excellent maintien et qui favorisent la circulation du sang.

Choisissez un casque avec protection optimale

En compétition automobile, le casque doit assurer la protection de votre tête et de votre visage. Il en existe deux grands types. Le premier est le casque intégral qui offre une couverture complète. Il est aussi équipé d’une visière qui protège des intempéries et des projections.

Il y a ensuite le casque jet qui est ouvert sur le devant, au niveau du menton. Il est plus confortable, mais offre moins de protection. Quelle que soit l’option que vous choisissez, le casque doit être adapté à la morphologie de votre tête. Il faut également un équipement léger pour vous permettre de soulager vos cervicales.

Sélectionnez des gants de pilotage et des bottines résistants

Vos gants de pilotage doivent être ajustés à vos mains pour une bonne adhérence au volant. Ils doivent aussi être confortables pour éviter l’apparition de rugosités, de callosités ou de cloques. Choisissez des modèles dont le système de fermeture ne vous donne pas des crampes ou n’empêche pas la circulation sanguine au niveau du poignet.

Privilégiez les matières de fabrication telles que le cuir et le Nomex qui offrent une bonne dextérité. Pour plus de sécurité au volant, les gants homologués FIA 8856-2000 sont idéales. D’ailleurs, ils sont obligatoires pour les pilotes dans les compétitions officielles.

Les bottines doivent vous permettre d’avoir une bonne adhérence et de bien sentir les pédales. Optez pour des chaussures avec semelles en hydrocarbure et ignifugées qui vous protègent en cas de feu. Choisissez le système de fermeture avec lequel vous êtes plus à l’aise (lacets, velcro…). Vous pouvez aussi opter pour les modèles rotatifs avec renforts latéraux. Pour plus de confort, privilégiez des chaussures qui épousent la forme de vos pieds et des semelles ultralégères pour des bottines respirantes.