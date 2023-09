3 raisons de passer à la conduite d’un véhicule électrique

Si vous n’avez pas encore acheté une voiture électrique, il est peut-être temps de franchir le pas. Ce véhicule a non seulement un faible impact écologique, mais également il utilise de l’électricité issue des ressources renouvelables. En silence et sans gaz d’échappement, il offre d’excellentes sensations de conduite.

Une prise en main facile des voitures électriques

Le confort de conduite : c’est l’élément qui frappe d’entrée quand on s’installe au volant d’une voiture électrique. Elle offre des sensations nettement plus agréables que lors de l’utilisation d’un véhicule à moteur thermique. Elle n’embarque pas d’embrayage, un mécanisme remplacé par une boîte de vitesse automatique.

Le conducteur, confortablement installé dans la voiture, peut alors se concentrer sur d’autres éléments de conduite que sur le passage des vitesses. Quant à l’accélération, elle est franche et linéaire, ce qui permet au véhicule de délivrer une puissance élevée et continue, sans vibrations et sans bruit. Un moteur thermique, en plus d’être bruyant, a quant à lui des à-coups avant d’atteindre la vitesse de croisière.

Conduire une voiture électrique est ainsi plus simple que rouler un véhicule essence et diesel. Il existe cependant des spécificités à connaître pour mieux adapter sa conduite en voiture électrique afin de prolonger la durée de vie des batteries et d’optimiser leur autonomie. Évitez par exemple de faire des accélérations brusques et brutales, car cela provoque une augmentation de la consommation d’énergie, laquelle à son tour peut réduire la distance à parcourir.

Adoptez également une conduite souple et modérée pour plusieurs raisons :

prolonger la durée de vie des batteries,

économiser de l’énergie.

Gardez toujours votre voiture propre pour une meilleure expérience de conduite et pour préserver sa valeur à long terme. La poussière et les salissures peuvent en effet réduire l’efficacité des composants électriques. Un nettoyage régulier vous permettra d’éviter les dommages permanents.

Conduisez de façon plus écologique grâce à l’électrique

On estime à plus de 4 millions le nombre de personnes qui meurent chaque année de la pollution atmosphérique, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La qualité de l’air dans les grandes villes est une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics.

Si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone ou faire un geste pour la planète, optez alors une voiture électrique. Si l’on prend en compte son cycle de vie, elle pollue 2 à 3 fois moins qu’un véhicule à moteur thermique. Selon les études, elle émet environ 22 % de CO2 de moins qu’une voiture diesel et 28 % de moins que son équivalent essence.

De plus, l’électricité issue de ces voitures propres est issue des énergies renouvelables. Avec ces voitures, il y a moins de dioxyde de carbone, moins de particules polluantes et moins d’impacts environnementaux. De nombreuses villes en France adoptent également de plus en plus des ZFE (zone à faibles émissions) pour réduire la pollution. Opter pour un véhicule électrique s’apparente donc comme une solution qui va dans le sens de la préservation de l’environnement.

Les économies financières liées à la conduite en électrique

Peut-on réellement faire des économies en s’offrant une voiture électrique ? La question financière rebute plus d’un parce que ces voitures sont coûteuses à l’achat. Vous devez plutôt viser le long terme. Il s’agit en effet d’un investissement durable qui vous permettra par exemple, en choisissant un véhicule neuf de gabarit moyen, de faire des économies d’environ 1700 euros sur 4 ans par rapport à un modèle essence équivalent.

Cette rentabilité s’explique par les aides gouvernementales, le faible coût d’entretien de ces véhicules et le coût de l’énergie qui est moins cher par rapport aux carburants. Au lieu de voir le prix de l’achat, pensez donc à l’investissement que vous faites en vous procurant une voiture électrique.