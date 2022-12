Comment procéder à l’installation d’une borne de recharge électrique ?

La borne de recharge est pour une voiture électrique ce qu’est une station-service pour un véhicule à moteur thermique (essence ou Diesel). Silencieuses, écologiques et performantes, les voitures qui roulent à l’électricité sont de plus en plus populaires en France. Toutefois, l’autonomie de leur batterie est estimée à environ 300 km seulement. L’installation d’une borne de recharge électrique chez soi est alors une solution intéressante pour faire le plein d’énergie pendant la nuit et utiliser le véhicule électrique au quotidien. Comment procéder à son installation ?

Rapprochez-vous d’un professionnel pour installer votre borne électrique

La solution la plus sûre et la plus recommandée est de vous rapprocher d’un professionnel pour l’installation de votre borne de recharge électrique. Faire appel à un installateur de borne électrique vous permettra de profiter d’un accompagnement complet pour l’étude de votre projet selon le type de bâtiment à équiper (individuel ou collectif), le choix des équipements adaptés et la pose proprement dite de la structure.

En amont, l’électricien qualifié vous questionnera concernant l’usage de votre véhicule électrique pour déterminer le type de borne de recharge qui vous convient. Si vous ne faites que de petits trajets au quotidien, il vous orientera vers une prise renforcée ou alors une station de recharge à 3,7 kWh. En revanche, si la voiture doit récupérer assez d’énergie pour faire plus de 100 km par jour, le professionnel installera ainsi une borne électrique plus puissante, pouvant aller jusqu’à 22 kWh et recharger votre véhicule en une heure et 30 minutes.

Lors de votre demande de devis pour l’installation d’une borne de recharge électrique, vous serez amené à fournir les renseignements nécessaires tels que :

le type de maison dans laquelle vous habitez,

le type d’installation électrique (emplacement du compteur, type d’abonnement, présence ou non d’une prise de terre…),

la marque et le modèle de votre voiture électrique.

Une fois les études effectuées et le devis validé, l’installation de la borne électrique dans votre domicile se fera en moins d’une journée.

Installez vous-même votre borne électrique

Il est tout à fait possible d’installer votre borne électrique sans faire appel à une entreprise d’électricité. Comprenez toutefois qu’en faisant appel à un électricien qualifié, vous n’aurez pas à vous inquiéter concernant les normes et les lois qui régissent l’installation d’une telle structure puisque le professionnel s’en occupe. En revanche, si vous entreprenez les travaux vous-même, vous devez connaître et respecter scrupuleusement les réglementations relatives à la pose d’une borne de recharge électrique.

En premier lieu, assurez-vous que l’installation électrique de votre maison peut supporter une wallbox sans empêcher le bon fonctionnement des autres équipements. La présence d’une prise de terre conforme est obligatoire. Si ce n’est pas le cas, une remise aux normes de l’installation électrique s’impose avant de pouvoir équiper votre maison d’une borne de recharge.

Les caractéristiques de la borne électrique que vous pouvez installer vous-même sont définies par la norme NF C61-314. En l’occurrence, la structure ne peut utiliser qu’un socle de prise de courant de type E, une intensité de charge maximale de 8 Ah (ampère-heure) et une puissance maximale de 3,7 kWh.

Si vous souhaitez installer une borne plus performante pour recharger votre voiture électrique plus rapidement, il est impératif de confier les travaux à un électricien certifié.