Résultant de la transformation des matières végétales, le bioéthanol attire de plus en plus l’attention des automobilistes. Face à la flambée du prix de l’essence, toute alternative moins chère et plus écologique est aussi grandement appréciée. C’est le cas du bioéthanol. De nombreux automobilistes souhaitent passer de l’essence au bioéthanol. La reprogrammation éthanol requiert cependant certaines démarches telles que le changement de carte de grise.

L’obligation de changement de carte grise

Si vous optez pour la reprogrammation éthanol de votre véhicule, votre carte grise doit être modifiée avec un changement des caractéristiques techniques du véhicule dans le mois suivant l’installation du nouveau boîtier. Afin que vous puissiez rouler en toute légalité sur les voies publiques, votre certificat d’immatriculation doit en effet être à jour. Ce document est un titre régalien requis à chaque contrôle routier. Le type d’énergie exploité par votre voiture est indiqué au niveau de la ligne P3 de votre document officiel. Si vous installez un boîtier E85 dans le véhicule, quelques modifications s’opèrent donc.

La mention FE (bicarburation Superéthanol-E85+essence) viendra remplacer la mention ES (essence). La demande de la nouvelle carte grise peut se faire en ligne pour vous faciliter l’opération. Une sanction est réservée aux conducteurs qui ne changent pas leur carte grise à la suite d’une installation d’un boîtier E85. Le conducteur écope alors une amende forfaitaire de 135 €, si on le surprend avec une carte grise non mise à jour lors d’un contrôle routier.

Quelles aides pour la reprogrammation éthanol ?

Des aides sont mises en place pour favoriser la conversion au bioéthanol. Ces aides sont différentes d’une région française à une autre : consultez la liste ici pour en savoir plus. En Île-de-France par exemple, une aide à l’achat de 500 euros s’adresse aux Franciliens. On verse par ailleurs 500 euros à un conducteur qui opte pour l’achat du boîtier E85. Grâce à ce boîtier, il peut convertir l’essence de sa voiture en bioéthanol.

Au sein de la région Grand-Est, l’aide à l’achat est fixée à 250 € pour l’installation d’un boîtier éthanol. La région Hauts-de-France offre une aide à la reprogrammation éthanol des voitures qui est fixée à 40 % du coût de la conversion. Cette aide est cependant plafonnée à 400 €. En Nouvelle-Aquitaine, l’aide à la conversion est fixée en fonction des ressources des acheteurs. Le plafond est de 400 €.

Comment obtenir une carte grise éthanol ?

La majorité des voitures peuvent être reprogrammées à l’éthanol. La mise à jour de la carte grise concerne toutes les autos ayant subi cette modification. Pour changer les caractéristiques de la carte grise d’un véhicule au bioéthanol, plusieurs pièces sont à fournir :

la carte grise,

le certificat de conformité du dispositif de conversion (en général, il est fourni par le fabricant du boîtier-E85, mais c’est l’installateur qui vous le remet),

le procès-verbal d’agrément du prototype donné par l’installateur,

un mandat (formulaire cerfa 13757), si un tiers effectue la démarche,

une pièce justificative de votre domicile qui doit dater de moins de 6 mois.

Vous pouvez télécharger les pièces justificatives sur le site de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés). Notez que de nombreux propriétaires de voitures préfèrent mandater un professionnel habilité par le gouvernement pour faire la mise à jour à leur place. Ce professionnel facilite la démarche.