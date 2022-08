Pour échapper aux heures de révision en autoécole et aux désagréments liés aux cours en présentiel, les futurs conducteurs peuvent passer leurs permis à distance. Cette possibilité permet de rendre cette démarche moins contraignante et plus économique. Que ce soit pour le permis moto, auto ou bateau, passer le Code se modernise et peut se faire à distance.

Apprenez le Code moto à distance

Le Code est l’épreuve théorique, indispensable pour avoir votre permis moto. Selon prepacode moto, le candidat doit passer un examen spécifique, différent du Code pour le permis auto.

Pour vous préparer à cet examen, vous pouvez vous inscrire à une agence de formation en ligne. L’avantage de cette alternative, c’est que vous allez pouvoir vous entraîner efficacement, avec des professionnels expérimentés. De plus, les frais sont généralement beaucoup plus réduits par rapport à ceux appliqués par les autoécoles traditionnelles.

Le Code pour la moto est un questionnaire qui comprend 40 questions à choix multiples, portant sur la circulation, la mécanique et la conduite des engins à deux roues. Notez que pour réussir l’épreuve du Code moto, il ne faut pas faire plus de cinq erreurs.

Vous l’aurez compris, il ne faut pas négliger les révisions pour passer l’épreuve théorique pour l’obtention d’un permis moto. La formation en ligne permet aux candidats de maximiser leur chance de réussite. En effet, vous allez avoir accès à une base de données importante avec des vidéos, des exercices et des cours pour vous entraîner. Grâce à ces outils, vous pouvez réviser à tout moment et n’importe où.

Passez votre Code de la route voiture en ligne

Il est désormais possible de passer le Code de la route en ligne pour avoir son permis de conduire. Des sites permettent en effet de réviser le Code de la route à distance, sans passer par les autoécoles traditionnelles.

Ces formations ont l’avantage d’être bien moins chères qu’en autoécole. De plus, en vous inscrivant sur un site de formation en ligne, vous allez éviter les déplacements et les contraintes horaires des cours théoriques en présentiel.

Avec la formation en ligne, vous pouvez réviser votre Code où et quand vous voulez, dans le métro, dans votre lit, le soir ou encore dans le parc. Vous allez ainsi pouvoir progresser à votre rythme, selon votre emploi du temps. Par ailleurs, vous serez accompagné par un professionnel qui va vous aider à travailler vos faiblesses.

Comme pour le Code moto, vous allez accéder à des cours de Code, des vidéos, des tests et des examens blancs. La plupart des agences effectuent aussi un suivi de votre progression pour un meilleur accompagnement.

Le Code du permis bateau en ligne

Le Code bateau ou épreuve théorique du permis bateau est une étape indispensable pour pouvoir naviguer en mer. Comme pour les véhicules terrestres, il faut avoir réussi l’épreuve théorique pour pouvoir passer l’examen pratique.

Même s’il n’est pas obligatoire pour tous les types de véhicules nautiques, son obtention est fortement recommandée, d’autant plus qu’il est possible de vous entraîner en ligne.

Bien qu’il soit possible de vous inscrire à une école à distance pour préparer le Code, il est encore impossible de passer son Code bateau en candidat libre. En effet, il faut avoir au préalable réalisé la formation théorique obligatoire auprès d’un bateau-école. Vous ne pouvez pas encore passer l’examen du Code bateau à distance, mais vous pouvez au moins le réviser !