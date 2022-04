L’assurance auto est une obligation légale pour tout conducteur de véhicule automobile. Vous ne pouvez donc pas y déroger sous peine de tomber sous le coup de la loi. Cela dit, vous pouvez en vous aidant des bonnes astuces agir sur le prix de votre assurance auto, afin qu’il ne soit pas très élevé. Comment ça marche concrètement et quelle est la procédure à suivre ? Nous vous disons tout dans cet article.

Les comparateurs en ligne

C’est clairement le moyen le plus simple de trouver une assurance auto pas cher si vous n’avez pas beaucoup de temps. En effet, certains sites spécialisés répertorient les offres des principaux acteurs du secteur de l’assurance auto, de sorte que vous pouvez trouver en un seul endroit tout ce dont vous avez besoin pour choisir votre compagnie.

En entrant dans le comparateur certaines informations relatives à votre profil et à votre voiture, vous obtenez en quelques secondes les meilleures offres classées notamment par ordre de prix. Il ne vous reste plus qu’à considérer en détail chacune d’elles et opter pour la compagnie qui vous offre le meilleur rapport qualité-prix.

Les comparateurs sont-ils fiables ?

La réponse est bien évidemment oui, puisqu’ils n’inventent rien concernant les prix affichés. Ce sont les prix qu’ils obtiennent des différents acteurs du secteur qui sont pris en compte et ensuite comparés entre eux pour trouver pour chaque utilisateur le mieux-disant. Cela dit, la faiblesse des comparateurs tient sans doute à cet aspect particulier.

En effet, les comparaisons sont faites en se basant principalement sur le prix, alors que les offres dans le fond ne sont pas toujours les mêmes. De ce fait, vous pouvez avoir une offre avec un prix très bas, mais qui n’offre pas d’importantes garanties dans le fond. C’est pourquoi il faut aller au-delà et considérer pour chaque prix les différentes garanties offertes par les compagnies. Ainsi vous pourrez objectivement apprécier la valeur de chaque offre.

Négocier en fonction de votre profil

Sachez que vous pouvez prétendre à une assurance auto pas chère si vous êtes un conducteur plutôt expérimenté. En général, ce sont les jeunes conducteurs qui sont le plus souvent taxés au niveau de leur assurance auto, car les compagnies les considèrent comme des personnes à risques. Mais si vous avez déjà des années d’expérience dans la conduite, c’est un point à soulever pour faire baisser le montant de votre assurance auto.

Aussi, si vous n’avez pas été impliqué dans un accident depuis une durée de deux ans, sachez que vous êtes une personne éligible à une assurance auto pas chère. Avec la Maaf par exemple, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel, lorsque vous avez un coefficient bonus-malus inférieur ou égal à 0,80.

Négocier en fonction de votre voiture

Plus votre voiture est neuve avec une bonne valeur à la revente, moins votre assurance coûtera cher. En outre, l’âge de votre véhicule, son modèle, sa marque, sa fréquence d’utilisation, sa puissance ou encore le kilométrage annuel peuvent être pris en compte pour obtenir un tarif préférentiel lors de la signature de votre contrat d’assurance auto.