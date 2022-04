Vous habitez en ville ? Vous souhaitez acheter une voiture ? Pourquoi ne pas opter pour une citadine ? C’est en effet le type de véhicule idéal pour rouler en milieu urbain. Une citadine est extrêmement maniable. Grâce à sa petite taille, il est plus facile de se garer et d’emprunter les ruelles. Mieux encore, vous pouvez l’utiliser sans problème pour partir en vacances. Comment choisir une citadine qui consomme peu ?

Faut-il acheter une citadine neuve ou d’occasion ?

Lorsqu’on souhaite acheter un véhicule, le neuf reste évidemment le premier choix naturel. Il en est de même pour tous les autres produits. Le principal avantage d’une voiture neuve est la possibilité de bénéficier des innovations récentes. En achetant une citadine neuve et récente, comme celles proposées sur Peugeot-mende.fr, vous faites en effet le choix d’un véhicule qui dispose des dernières innovations dans le secteur automobile. Comparé aux véhicules anciens, cela vous garantit un certain plaisir de conduite.

Autre atout indéniable : un moteur neuf consomme généralement moins de carburant. Le coût de l’entretien est aussi moins élevé en comparaison avec celui d’une voiture ancienne. Surtout, vous serez couvert par une garantie constructeur allant de 3 ans à 5 ans. Cela équivaut à un kilométrage compris entre 60 000 et 100 000 km.

Les véhicules d’occasion ne sont pas pour autant en reste. Leur principal avantage réside dans leur faible coût. Une voiture d’occasion coûte évidemment moins cher qu’un modèle neuf. Ce dernier perd d’ailleurs rapidement sa valeur une fois sur route. Attention ! Il est important de savoir bien choisir votre citadine d’occasion, car l’avantage du prix peut rapidement disparaître si jamais vous tombez sur une voiture en mauvais état.

Un autre avantage d’une citadine d’occasion repose sur l’assurance auto qui coûte moins cher. Un véhicule neuf nécessite en effet une couverture « tous risques ». Cela n’est pas forcément le cas pour une voiture d’occasion.

Quels sont les modèles de voitures citadines peu énergivores à privilégier ?

Parce que votre but est d’acquérir une citadine qui consomme peu, vous devez affiner votre choix et cibler des modèles spécifiques.

La Peugeot 108

Grâce à ses équipements connectés, la voiture citadine Peugeot 108 est l’un des modèles les plus en vogue. Elle bénéficie d’un style renouvelé et est disponible en versions 3 et 5 portes. On peut y retrouver les caractéristiques de la 107, notamment la lunette arrière qui fait office de hayon. Vous y retrouverez aussi une version découvrable de la Peugeot 108 avec son toit en toile repliable.

Le petit plus : la Peugeot 108 propose des possibilités de personnalisation. Teinte de carrosserie, stickers, touches de couleur sur le toit ouvrant, coques de rétroviseur… Autant de choix s’offrent à vous.

La Peugeot 208

La Peugeot 208 a été développée pour être plus compacte et moins chère que la 207, le véhicule prédécesseur. Cependant, sa carrosserie est loin de manquer de charme. Ce modèle se présente comme une berline de 3 ou 5 places avec :

une face moderne,

un toit harmonieux,

des jantes en alliage stylisées,

des sièges confortables.

La Peugeot 208 possède des caractéristiques mécaniques et technologiques qui sont à la pointe des pratiques de l’industrie automobile.