Lorsque l’on est à la tête d’une famille, le choix d’un véhicule relève souvent du casse-tête chinois. Même si l’on sait évidemment que l’on doit opter pour une voiture familiale, il est difficile de s’y retrouver dans un marché automobile qui se révèle extrêmement prolifique. Le challenge est bien sûr de trouver la voiture familiale aussi fiable que spacieuse pouvant accueillir confortablement toute sa tribu et s’adapter aux éventuelles évolutions de celle-ci. Ce modèle doit de surcroît entrer dans le budget et correspondre aux préférences de chacun. Si vous venez de fonder une famille ou si vous êtes sur le point de l’agrandir et que vous êtes à la recherche de la voiture familiale idéale, cet article vous montre comment faire le bon choix.

Achat d’occasion : le meilleur moyen de vous offrir une voiture familiale sans vous ruiner

Le choix entre le neuf et l’occasion constitue le tout premier dilemme auquel on est confronté quand on s’apprête à s’offrir une voiture. Plus précisément, on se retrouve à hésiter entre la qualité et l’aspect sécurisant du neuf et les avantages financiers indéniables de l’occasion. Soulignons cependant que le marché de l’occasion regorge de voitures presque neuves, mieux équipées, récentes et qui n’ont rien à envier à leur équivalent sorti d’usine en matière de fiabilité. Celles-ci sont majoritairement proposées par les concessionnaires et les mandataires automobiles.

Donc, à moins que vous ayez une situation financière privilégiée, il est pertinent de choisir une voiture d’occasion parmi les différents modèles familiaux présents dans le catalogue d’un vendeur professionnel. L’atout majeur d’une auto familiale d’occasion tient au niveau de son coût inférieur au neuf. Cela s’explique bien sûr par le phénomène de décote. Grâce à celui-ci, on peut économiser des milliers d’euros pour une familiale quasi neuve. Le prix de vente peut par ailleurs être légèrement négocié si vous remarquez quelques défauts.

Les modèles proposés par les vendeurs professionnels sont également fiables. Ceux-ci ont été entretenus rigoureusement par leur ancien propriétaire, puis contrôlés, révisés, fiabilisés et préparés par ces vendeurs. Si chacun d’eux fait l’objet d’une garantie légale de conformité, les modèles presque neufs profitent encore de la garantie constructeur. Acheter une voiture familiale chez un professionnel, c’est l’assurance de faire une bonne affaire. De plus, quelques heures ou quelques jours au plus tard suffisent pour vous permettre de mettre la main sur le modèle de votre choix.

Voiture familiale d’occasion : quel modèle choisir ?

Vous avez fait le choix d’acheter votre future voiture familiale chez un vendeur professionnel, c’est un très bon début ! Mais encore faut-il trouver le modèle qui s’accorde à la virgule près aux besoins de votre tribu et qui ne risque pas de vous déstabiliser financièrement. Pour faire le bon choix, il importe de tenir compte de plusieurs critères, à savoir :

le nombre d’enfants,

l’âge de chacun,

vos activités habituelles,

la configuration de vos trajets habituels,

vos besoins en matière d’options, de confort et de modularité,

la taille du coffre dont vous aurez besoin.

N’hésitez surtout pas à anticiper dès à présent les éventuelles évolutions de votre famille.

Dans tous les cas, lorsque l’on parle de voiture familiale, plusieurs modèles sont concernés, allant des berlines à coffre aux SUV, en passant par les ludospaces, les breaks, les monospaces, les crossovers… Vous n’aurez que l’embarras de choix, mais vous ne risquerez pas de vous tromper dans la mesure où tous les critères précédents auront été pris en considération.

Jusqu’à deux enfants, pratiquement tous les véhicules familiaux sont adaptés. À partir de trois enfants, il convient de faire l’impasse sur les breaks et berlines à coffre. Pour un excellent compromis entre praticité et confort, misez sur un SUV, un monospace ou un 4×4. Dans le cas où vous rechercheriez tout particulièrement un modèle avec un coffre suffisamment grand, enfants de bas âge obligent, sachez que la taille de celui des ludospaces peut aller jusqu’à 1 260 litres.

Selon vos trajets habituels et vos besoins, certains modèles familiaux sont plus adaptés que d’autres. Pour des trajets sur route par exemple, il est préférable de choisir une berline compacte, un break ou un SUV familial selon la taille de votre famille. Pour un usage principalement urbain, toutes les voitures familiales peuvent vous convenir. Si vous êtes une famille recomposée ou une famille nombreuse et que vos besoins évoluent d’un weekend sur l’autre, choisissez une automobile offrant une troisième rangée de sièges supplémentaires qui peuvent transporter jusqu’à 7 personnes.

Si votre budget est limité, et que pourtant vous avez besoin d’une voiture familiale avec un coffre aussi grand que modulable, des rangements malins et une banquette arrière rabattable, misez sur un ludospace. A contrario, si vous êtes financièrement aisé, un SUV, un crossover ou un 4×4 ne manquera pas de faire votre bonheur. Ces types de véhicules rassemblent tout ce dont une famille a besoin et sont performants aussi bien en ville que sur route ou hors sentiers battus.