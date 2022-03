Optimiser la puissance et le couple d’une voiture est possible, grâce à la reprogrammation moteur. Toutefois, cette opération permet aussi d’améliorer le comportement routier de votre véhicule et de réduire la consommation de carburant. De plus, la reprogrammation ne requiert pas de toucher aux pièces mécaniques, ce qui réduit les risques de dommages. En effet, l’opération consiste à faire évoluer le logiciel du boîtier électronique de commande de l’injection.

Reprogrammation moteur : pour un gain de puissance du véhicule

Parmi les avantages de la reprogrammation moteur, on peut citer l’augmentation de la puissance. Sachez que l’opération peut optimiser chacun de ces paramètres jusqu’à 30 %. Cela permet notamment d’avoir une conduite plus sportive, des montées en régime et plus de souplesse au niveau du moteur. La puissance peut être réglée et personnalisée selon vos besoins. Vous pouvez vous rendre sur Motortech-performance-reims.fr pour mieux comprendre l’intérêt d’une reprogrammation moteur.

La reprogrammation moteur s’adresse le plus souvent aux propriétaires de voitures puissantes, voire même sportives. En effet, il n’est pas nécessairement utile de vouloir gagner quelques chevaux de plus sur une citadine. En revanche, profiter de 50 ou de 100 chevaux de plus sur un bolide qui en délivre 300 ou 400 peut être particulièrement intéressant. Cela étant, sachez que les professionnels de la reprogrammation moteur proposent leurs services pour la reprogrammation de tous les modèles de voitures existants. Il suffit que la voiture soit équipée d’un système de gestion électronique de l’injection.

Réduisez la consommation de carburant avec la reprogrammation moteur

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, il est possible de réduire la consommation de carburant, grâce à la reprogrammation moteur. Il s’agit donc aussi d’une option économique. En effet, votre moteur pourra consommer jusqu’à 40 % de carburant en moins, s’il est confié à un bon spécialiste. Les besoins en carburant sont donc très différents, d’autant plus que le moteur sera beaucoup moins sollicité.

Par ailleurs, il faut savoir que cette baisse de la consommation de carburant entraîne aussi une diminution des émissions polluantes. Une voiture plus propre sera aussi plus conforme aux normes environnementales et n’exposera pas le propriétaire à une augmentation de son indice de pollution. Vous devez savoir que la pollution automobile est l’une des principales causes d’émissions de gaz à effet de serre.

Toutefois, il faut savoir que si les moteurs peuvent être boostés de façon considérable par la reprogrammation, il y a tout de même des limites à ne pas dépasser. Notez que si ces limites sont franchies, il y a un risque d’usure prématurée de certaines pièces du moteur. Les premiers concernés par cela sont l’embrayage et le turbo. Cependant, à plus long terme, c’est le moteur qui risque d’être gravement endommagé.

L’autre problème se situe au niveau de l’assurance. En effet, après la reprogrammation, votre véhicule ne sera plus identique à celui qui est décrit dans votre contrat. Vous pouvez donc vous retrouver face à un dilemme. Si vous ne déclarez pas la reprogrammation, le contrat pourra être considéré comme nul. Si vous la déclarez, il se peut que votre assureur ne veuille plus vous assurer. Renseignez-vous donc attentivement avant de procéder à la reprogrammation.