Si vous envisagez de remplacer votre véhicule, la voiture automatique serait sans aucun doute un excellent choix. Confortable et ergonomique, elle offre à son utilisateur de nombreux atouts. Face aux nombreux modèles proposés sur le marché, il n’est pas toujours aisé d’effectuer le bon choix. Cependant, il est possible de s’appuyer sur certains paramètres pour une sélection optimale de votre véhicule. Comment bien choisir sa voiture automatique d’occasion ?

Quel modèle de voiture automatique d’occasion choisir ?

Comme vous pouvez l’imaginer, la première étape dans votre projet d’achat est de choisir un modèle de véhicule. Différents types de voitures automatiques d’occasion étant proposés par les revendeurs, comme chez Distinxion, il importe d’identifier celui qui vous convient le mieux.

Vous aurez notamment le choix entre des berlines, des monospaces, des SUV ou encore des cabriolets. Face à cette diversité d’options, vous devrez donc orienter votre décision en fonction de vos besoins. Il va de soi qu’un monospace ou un SUV conviendra mieux pour les sorties familiales qu’un cabriolet ou un coupé. Si vous cherchez une voiture pour circuler en ville, optez pour une citadine. Une berline, en revanche, sera beaucoup plus confortable sur de longues distances.

Faites attention au kilométrage de la voiture

Comme vous le savez, une voiture d’occasion sous-entend qu’elle a déjà été utilisée. De ce fait, vérifier le kilométrage est important pour vous permettre d’évaluer sa valeur. De façon générale, un véhicule présentant un kilométrage élevé sera moins couteux qu’une voiture ayant peu roulé.

Cependant, il nécessitera indéniablement plus d’investissement en termes d’entretien. In fine, vous aurez dépensé plus d’argent que vous ne le prévoyiez au départ. Afin d’éviter ce désagrément, orientez votre choix vers une voiture 0 km. Vous la paierez peut-être plus cher, mais ce sera plus rentable sur le long terme.

Les voitures 0 km sont des véhicules déjà immatriculés par le concessionnaire, mais qui affichent un kilométrage quasiment vierge (entre 0 et 50 km). En effet, ce sont des voitures qui n’ont été conduites que pour des raisons logistiques, comme des modèles d’exposition par exemple. Les occasions 0 km sont donc des voitures presque neuves.

Comparez les différentes boîtes de vitesse automatiques

Parmi les critères à prendre en compte, le type de boîte automatique est sans doute l’un des plus importants. En effet, cet élément comptera pour beaucoup dans le confort de conduite de la voiture.

La boîte de vitesse classique

Présente sur de nombreuses automobiles, ce mode de changement n’admet pas d’embrayage, mais plutôt un convertisseur de couples. Équipé d’une commande hydraulique, ce mécanisme gère les différents changements de vitesse en tenant compte de plusieurs paramètres.

La transmission robotisée

Aussi performant que la boîte automatique traditionnelle, la transmission robotisée s’en distingue toutefois par un élément important. En effet, son système à double embrayage permet des changements de vitesse éclair, optimisant ainsi votre confort. Concrètement, les deux embrayages du mécanisme robotisé gèrent simultanément les vitesses paires et impaires.

Cela permet de pré-enclencher la vitesse suivante en fonction de votre allure ou de votre mode de conduite. Le changement de régime passe alors inaperçu et vous ne ressentez ni latences ni variation brusque. De plus, cela vous assure une meilleure maîtrise de votre consommation.

Inspectez minutieusement le véhicule d’occasion

Comme pour une voiture neuve, l’esthétique est un paramètre déterminant pour la sélection de votre voiture automatique d’occasion. Elle suggère un bon entretien de la part de son précédent propriétaire.

Dans ce sens, veillez à inspecter minutieusement la carrosserie ainsi que l’état de la peinture et de la vitrerie. De même, l’intérieur du véhicule doit être inspecté afin de détecter d’éventuels problèmes. Enfin, n’oubliez pas de faire un tour d’essai pour vous assurer que tout est réellement en ordre.