Le marché des voitures d’occasion est actuellement en pleine explosion, et ce, depuis fin 2021. Soucieux de l’environnement et surtout plus économes que jamais, les conducteurs se tournent en effet davantage vers les modèles d’occasion. Même si les voitures neuves trouvent toujours preneurs, le marché semble plus bénéfique pour les voitures d’occasion. La demande des voitures d’occasion étant toujours en hausse jour après jour.

Comment faire face à la pénurie de voitures neuves ?

Depuis fin 2021 en effet, le marché automobile européen manque cruellement de semi-conducteurs, pénalisant fortement les vendeurs de voitures neuves. Les conducteurs ne souhaitant pas attendre, ils se tournent tout naturellement vers les voitures d’occasion.

La crise sanitaire a également accentué cette pénurie. La fermeture des frontières à répétition et les périodes de confinement prolongées ont en effet bloqué tout le processus de ravitaillement. Comme tous les secteurs d’activité, l’industrie automobile a souffert du coronavirus. Très peu de véhicules neufs étaient ainsi mis sur le marché. C’est la raison pour laquelle plus de personnes préfèrent se tourner vers le marché de l’occasion. En effet, certains concessionnaires et des mandataires professionnels comme Auto-Ici.fr parviennent encore à s’approvisionner en véhicules, via la reprise de voitures. Il est donc possible de trouver des modèles de qualité à des prix beaucoup plus avantageux, sans être soumis à des délais de livraison.

Achetez des voitures d’occasion à des prix ultra compétitifs

Le prix est sans aucun doute la principale raison pour laquelle les voitures d’occasion gagnent autant de part du marché. Ces derniers mois ont incité les consommateurs à économiser. De plus en plus de conducteurs considèrent donc le prix comme principal critère d’achat. Même si ce prix a augmenté au cours des derniers mois, il est toujours largement gagnant comparé aux voitures neuves. Cette différence en fait le principal atout de la voiture d’occasion.

Il suffit en effet de moins d’une minute pour qu’une voiture neuve, tout droit sortie d’un showroom, perde 8 à 10 % de son prix d’achat en entrant sur le territoire de l’occasion. Opter pour un achat d’occasion signifie que vous devez payer beaucoup moins que la valeur d’origine de la voiture (selon l’année de fabrication et les kilomètres parcourus), et donc faire de belles économies.

Notez la hausse de production de véhicules neufs

Malgré la bonne forme des voitures d’occasion, le revers de la médaille est la baisse de stock sur tout le territoire. Si la production de voitures neuves commence petit à petit à regagner du terrain, l’engouement pour l’occasion fait que les véhicules deviennent de plus en plus rares. La loi de l’offre ne pouvant bientôt plus répondre à la demande, les experts prévoient même un manque d’ici quelques années.

Si cette tendance perdure, le marché de l’occasion pourrait en effet s’essouffler très vite. Un essoufflement qui se ressent sur le prix toujours en hausse des modèles d’occasion. Elle est devenue tellement flagrante que certains modèles d’occasion se rapprochent des prix du neuf.

Autre élément important : les voitures d’occasion étant de moins en moins disponibles, les acheteurs iront sans doute vers les voitures neuves. Leur production étant relancée après les crises sanitaires à répétition, elles risquent de très vite reprendre leur place sur marché automobile.