La plupart des véhicules en circulation aujourd’hui utilisent des moteurs à combustion interne (essence, diesel et hybride). Avec le nombre de kilomètres parcourus, ces moteurs s’encrassent et leurs performances diminuent : ils consomment plus de carburant, ils polluent plus et deviennent moins performants. La calamine est la cause de tous ces désagréments… Voici les solutions écologiques et économiques pour débarrasser votre moteur de ces déchets.

Le décalaminage par hydrogène pour nettoyer votre moteur de manière écologique et économique

Les dépôts de calamine proviennent de l’accumulation de carburant et d’huile non brûlés, qui se déposent et se cristallisent sur les parois du moteur, formant des dépôts carbonés. Pour nettoyer cela, des sociétés comme Hydromotors vous proposent une solution écologique et économique à base d’hydrogène.

Élimination de la calamine

Pour éliminer la calamine, vous pouvez utiliser de l’hydrogène pour nettoyer tout le moteur. Simple et écologique, cette technique décompose le calcaire en séparant les molécules de carbone du reste du matériau. Une fois que la calamine est soumise à des températures élevées, elle est consommée et évacuée le long du trajet des gaz d’échappement.

De plus, afin de nettoyer les parties froides du moteur, des experts en décalaminage par hydrogène utilisent un système exclusif qui permet l’injection de solutions chimiques. Ce dernier dissout lentement la suie molle, qui se décompose au fur et à mesure des kilomètres parcourus.

Une technologie révolutionnaire

Les spécialistes dans ce type de nettoyage proposent en général une prestation très peu onéreuse par rapport au remplacement des pièces. Grâce à cette technologie révolutionnaire, ils utilisent le pouvoir dissolvant de l’hydrogène gazeux et contrôlent le nettoyage avec précision grâce à un logiciel. Votre véhicule retrouve ainsi ses performances d’origine !

Fini les fumées noires, les trous d’accélérateur, les pertes de puissance et les consommations excessives de carburant dus aux blocages moteurs.

Le décalaminage en roulant

Les bas régimes (inférieurs à 2 000 tr/min) et les cycles trop fréquents de carburants diesel de qualité inférieure favorisent la formation de calamine. Lorsque le moteur est trop sale, un détartrage est indispensable. Mais vous pouvez prévenir l’apparition de calamine ou nettoyer un moteur diesel qui n’est pas encore trop sale.

Étape 1 : faites le plein du réservoir

Afin de ne pas encrasser le moteur, la première chose à faire est de choisir un carburant premium. En effet, grâce aux additifs qu’ils contiennent, les diesels premium limitent la formation de dépôts de carbone, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

Étape 2 : ajoutez des additifs

Une autre solution pour éviter l’encrassement du moteur est d’ajouter des additifs au carburant. Les additifs sont vendus dans les stations-service ou les centres automobiles. Ces produits de nettoyage éliminent une partie du calcaire. Rien de plus simple pour ajouter des additifs à votre carburant : il suffit de dévisser la bouteille et d’insérer l’additif directement dans le réservoir.

Étape 3 : évitez les trajets courts (moins de 5 km)

Lorsque vous roulez sur une courte distance, votre moteur diesel n’a pas le temps de chauffer et donc de se nettoyer : il s’encrasse petit à petit. Pour nettoyer votre moteur diesel, il est recommandé de rouler régulièrement sur des autoroutes pour pouvoir rouler à grande vitesse et nettoyer votre moteur.

Étape 4 : faites régulièrement la vidange de l’huile à moteur

Lorsque votre huile moteur est trop vieille, elle favorise l’accumulation de colle. Changez l’huile au moins une fois par an, voire plus si vous roulez beaucoup. Pour savoir comment changer votre huile, vous pouvez consulter des articles dédiés aux vidanges.