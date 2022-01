La panne d’un véhicule ne prévient jamais. Vous pouvez vous trouver en pleine route et soudain votre véhicule décide de ne plus avancer. Dans certaines situations, il est difficile que le mécanicien arrive sur les lieux et résolve le problème sur place. Afin de permettre à la circulation d’être fluide, vous pouvez avoir besoin d’un remorquage de toute urgence. Plusieurs solutions existent pour vous aider à déplacer votre véhicule en panne vers un endroit plus sûr.

Faites appel à un service de remorquage

C’est la solution la plus recommandée quand vous êtes en panne loin du monde, sur l’autoroute par exemple. En faisant appel à une entreprise chargée du remorquage et du dépannage, vous aurez rapidement un professionnel à votre service pour remorquer votre véhicule en panne.

Ainsi, si vous tombez en panne dans la région d’Île-de-France par exemple, un service de remorquage et dépannage auto est disponible à tout moment dans le département 93. Il vous suffira de contacter le bon professionnel pour disposer de l’assistance nécessaire. La majorité des entreprises de remorquage sont disponibles 24 h/24 pour vous apporter leur soutien à n’importe quel moment, car la panne ne prévient jamais.

Régulièrement, le nom de l’entreprise chargée d’effectuer les travaux de remorquage et de dépannage est souvent mentionné par l’assurance pour prendre les frais de dépannage en charge. Si vous contactez une autre entreprise, les frais seront à votre charge. Une fois que vous avez contacté le service de remorquage, un véhicule spécialisé arrivera sur le lieu que vous aurez indiqué. Ensuite, les professionnels se chargeront de remorquer votre véhicule vers votre domicile ou alors vers le garage de votre choix. Il faut savoir que les frais que vous aurez à payer dépendent grandement de la distance du parcours. Ainsi, plus la distance est grande, plus les frais seront élevés.

Lorsque vous serez en train d’attendre le service de remorquage, il est important de garer votre véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence ou alors sur le côté. Cela permettra d’éviter les accidents et vous n’empêcherez pas la circulation d’autres véhicules. Pour avertir les autres automobilistes, il est important que vous installiez un triangle de signalisation. Les usagers de la route sauront ainsi que vous avez des difficultés avec votre véhicule.

Appelez un proche pour vous aider à remorquer votre voiture

Si vous ne voulez pas faire appel à un service de remorquage, vous pouvez toujours contacter un proche de votre entourage pour remorquer votre véhicule en panne. Quand vous optez pour cette solution, vous devez vous assurer que le véhicule que vous sollicitez a suffisamment de force pour tracter votre voiture en panne. Il faudra aussi vous assurer que les attaches soient assez solides pour supporter la durée du trajet. Vous devez également savoir que vous pouvez faire appel à un particulier si votre véhicule se trouve en dans une route isolée ou en ville. Ainsi, si vous êtes en panne sur l’autoroute, il est fortement déconseillé d’opter pour cette option.

Lorsque votre proche arrive pour remorquer votre véhicule, il doit se garer devant votre voiture en panne. Ensuite, il faudra passer à l’installation des anneaux de remorquage en retirant les caches des différents points de fixation des deux véhicules. Il faudra par la suite visser ces anneaux et puis rapprocher les voitures. Pour un remorquage réussi, il ne faut pas que le poids de la voiture qui tracte soit inférieur à celui du véhicule en panne. Si un contrôle est effectué, vous risquez des amendes si vous n’avez pas respecté ces réglementations.