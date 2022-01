Avec un véhicule qui tombe en panne à un moment inopportun, vous pourriez vous trouver dans l’embarras et devoir faire face à des factures importantes. Il existe pourtant des moyens de réparer son véhicule à moindre coût, notamment par le biais des pièces auto d’occasion. Est-ce avantageux et comment faire ?

Les pièces auto d’occasion : une bonne idée ?

Au moins deux raisons poussent les automobilistes à opter pour des pièces auto d’occasion. D’abord, ces pièces sont souvent moins chères que les pièces d’origine. Elles sont par ailleurs fiables et souvent faciles à installer.

Un grand choix de pièces d’occasion

Aujourd’hui, on peut trouver de très nombreuses pièces d’occasion pour une voiture :

amortisseurs,

freins,

pièces de carburateur,

pièces de direction assistée,

boîtes de vitesses,

moteurs, etc.

Remplacer les éléments endommagés par des pièces d’occasion est donc une bonne idée, car elles sont moins chères et tout aussi fiables que les pièces d’origine. Quelques précautions sont néanmoins à prendre avant de choisir ces pièces.

Les pièces auto d’occasion : les précautions à prendre

Pour une bonne réparation de votre véhicule, il est toujours prudent de choisir une pièce auto d’occasion en ligne qui soit de qualité et bien adaptée à votre véhicule.

En premier lieu, assurez-vous que la pièce choisie a bien été fabriquée pour votre véhicule. En effet, les modèles sont nombreux et si la plupart des pièces sont parfaitement interchangeables, d’autres ne le sont pas.

D’autre part, pensez à vérifier la qualité de la pièce. L’aspect de la pièce peut en effet vous renseigner sur sa qualité. Si vous commandez vos pièces auto d’occasion en ligne, rapprochez-vous d’un site fiable qui assure la qualité de ses produits.

Quelques exemples de réparations à faire soi-même

Si certaines réparations nécessitent l’intervention d’un garagiste, certaines personnes bricoleuses peuvent changer leurs pièces auto seules. Voici deux exemples intéressants.

Réparer les phares de la voiture

Si vous avez besoin de réparer vos phares, vous pouvez le faire vous-même. En effet, cette opération est assez simple et ne nécessite que quelques outils de base.

Soulevez le capot et ôtez le cache en plastique du phare de l’intérieur. Un simple dévissage suffit généralement. Repérez l’emplacement de l’ampoule et dévissez-la. Il faudra alors la déconnecter. Pour retirer la goupille qui maintient l’ampoule, poussez-la vers l’intérieur, elle se déclipsera. Au moment de remplacer l’ampoule, ne forcez surtout pas, au risque de la casser.

Changer sa boîte de vitesse

Remplacer sa boîte de vitesse n’est pas une opération très compliquée si vous avez quelques connaissances en mécanique. Cependant, il vous faudra être précis et préparer votre voiture au préalable.

Il faudra ainsi commencer par retirer les tapis de la console centrale de la voiture. Le soufflet et les vis de fixation seront également retirés. À ce stade, vous pouvez sortir toute la console. Retirez le levier (n’hésitez pas à consulter des tutos vidéos pour vous y prendre correctement).

Les boulons de fixation et les Silent-blocs seront à leur tour enlevés. Face à la cloche d’embrayage, le cylindre récepteur est maintenu via un boulon, que vous enlèverez également. D’autres écrous et boulons suivront le même chemin (pour le câble du compteur de vitesse ou encore la cloche d’embrayage). Notez que dans certains cas, les sièges avant devront être retirés avant de pouvoir enlever la boîte de vitesse pour la remplacer par votre modèle d’occasion.