Le premier véhicule électrique de grande consommation de Ford est désormais une cabine new-yorkaise, la start-up Gravity apportant le crossover électrique à la Big Apple. Les premiers exemplaires d’une flotte de véhicules Mustang Mach-E finis en jaune rallye sont sortis dans les rues cette semaine, offrant des toits panoramiques et de grands écrans de 22 pouces pour les passagers arrière.

Et les Ford électriques ne feront pas partie d’une flotte exclusive à prix élevé qui doit être réservée bien à l’avance, les multisegments seront disponibles pour le tarif de taxi standard de New York et peuvent être hélés via le taxi jaune régulier e-hail applications.

Des fonctionnalités diverses

Les écrans de tablette personnalisés de 22 pouces montés à l’intérieur permettront aux passagers de lire des vidéos et de la musique, de prendre et d’envoyer des selfies et d’ajuster les commandes de climatisation.

Ci-dessous la présentation de cette voiture :

Les taxis eux-mêmes seront chargés sur le propre parking de Gravity à Manhattan, dans la 42e rue ouest, et comprendront également un système de surveillance de l’attention du conducteur basé sur l’IA pour aider à prévenir la distraction du conducteur. La start-up note que tous ses chauffeurs sont agréés et agréés par la NYC Taxi and Limousine Commission.

De nombreux modèles disponibles

La Mustang Mach-E n’est pas le seul véhicule électrique que Gravity déploie dans une flotte des 50 premiers véhicules, car le Tesla Model Y fera également partie de cette flotte, le crossover de Tesla faisant l’objet de vérifications et d’inspections finales de l’équipement.

Les taxis électriques à batterie sont certainement en retard à New York et dans d’autres villes, mais le vrai facteur de différence entre Gravity et les applications de covoiturage familières est que Gravity est un opérateur de flotte de véhicules électriques uniquement qui est également une start-up axée sur l’infrastructure de recharge.

Source : AutoWeek