La Genesis G90 a aidé à lancer la branche de luxe de Hyundai en 2017, et a ancré la tenue de luxe arriviste au cours de ses premières années, offrant aux acheteurs de berlines haut de gamme une alternative riche en équipements aux offres allemandes omniprésentes.

Depuis, les gens de Genesis se sont éloignés des berlines pleine grandeur, élargissant le portefeuille de Genesis pour inclure deux beaux SUV, mais malgré l’importance toujours plus petite du segment des berlines, Genesis donne au G90 une deuxième génération.

Un moteur différent

Le nouveau G90 est également alimenté par un nouveau groupe motopropulseur. Le V6 turbocompressé de 3,3 litres et le V8 de 5,0 litres ont tous deux disparu, un nouveau V6 turbocompressé de 3,5 litres prenant la place des deux en tant que seul moteur disponible.

Ci-dessous la présentation de ce véhicule :

Les fans de Genesis devraient se familiariser avec le moteur, car le V6 de 3,5 litres alimente également la berline G80 mise à jour et le multisegment GV80. Sous le capot du G90, ce moulin de 3,5 litres envoie 375 chevaux et 391 lb-pi de couple à une boîte automatique à huit rapports de série. Genesis ajoutera un compresseur électrique de 48 volts à ses modèles à empattement long et à traction intégrale ; Genesis n’a pas encore publié ces chiffres de puissance.

Un design original

Alors que l’extérieur est assez conservateur, l’intérieur du 2023 Genesis G90 présente des caractéristiques sauvages. Du point de vue du conducteur, cet intérieur, encore une fois, suit le chemin tracé par d’autres produits Genesis récents : un tableau de bord minimaliste axé sur le conducteur et une console centrale qui abrite le sélecteur de vitesse à cadran rotatif et un contrôleur à cadran pour le système d’infodivertissement.

L’écran d’infodivertissement et le tableau de bord se trouvent au sommet du tableau de bord comme une énorme tablette amarrée, mais Genesis n’a pas encore mentionné les mesures de l’écran. Les sièges massants ajoutent au confort du conducteur, chauffeur ou autre.

Source : AutoWeek