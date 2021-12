Cette semaine, Nissan a dévoilé sa feuille de route EV pour la décennie en cours, révélant son intention d’introduire un certain nombre de nouveaux modèles électriques à batterie en plus des batteries à semi-conducteurs.

Baptisé Nissan Ambition 2030, le plan visera à accélérer l’électrification de la gamme de modèles de Nissan, qui verra 23 nouveaux modèles électrifiés rejoindre la gamme, dont 15 véhicules électriques à batterie d’ici la fin de la décennie. D’ici la même année, les marques Nissan et Infiniti prévoient un mix d’électrification de 50 % en ce qui concerne les offres mondiales du constructeur automobile.

Le concept Surf-Out

Le Nissan Surf-Out vise à offrir une conduite en douceur quel que soit le terrain, permettant aux clients d’aller n’importe où dans le confort et en toute confiance. La variété des sources d’alimentation du véhicule et son espace de chargement bas et plat visent à vous aider à aller où vous voulez et à amplifier votre expérience lorsque vous y arrivez.

Ci-dessous une vidéo en anglais relatant ces faits :

Il convient de noter que Nissan a spécifiquement choisi de présenter en avant-première un pick-up de style de vie plus petit dans le cadre de ce groupe de concepts, plutôt que de viser un éventuel concurrent du Ford F-150 Lightning, dont les plans sont introuvables. D’un autre côté, ce groupe de trois concepts ne se veut pas une liste exhaustive de tous les véhicules électriques que Nissan proposera. Par conséquent, même si nous ne voyons pas de véhicules tels qu’une petite ou moyenne berline ou un gros SUV, il est prudent de se rappeler que Nissan prévoit de proposer un total de 15 modèles électriques à batterie.

Un pick-up électrique

À l’heure actuelle, les camionnettes électriques semblent toutes se diriger vers une puissance et une taille massives, laissant de la place à un petit camion électrique, mais aussi la possibilité d’une demande incertaine pour un tel véhicule.

Quand il vient à EV cabriolets, d’autre part, nous pensons que cela peut prendre un certain temps pour matérialiser un tel concept, étant donné la petite taille d’un segment des cabriolets, même à moteur à gaz sont devenus.

Source : AutoWeek