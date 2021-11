Polestar donne au monde un aperçu de sa prochaine berline de performance électrique qui portera le numéro 5 lors de ses débuts en 2024. Prévisualisée pour la première fois par le concept Precept plus tôt cette année, la GT à quatre portes prend toujours forme, donc le véhicule vu dans L’image teaser de cette semaine est différente de plusieurs manières subtiles, avec davantage un profil fastback tout en abandonnant la disposition de la porte suicide du concept Precept.

Le constructeur automobile a également publié le troisième épisode d’une courte série documentaire sur le processus de conception de ce véhicule électrique, qui s’adressera, entre autres, aux Mercedes-Benz EQS et Porsche Taycan, lors de sa mise en vente.

A quel point est-ce proche de la version de production ?

D’une part, nous ne sommes pas trop loin du produit final, mais d’autre part, 2024 est dans un certain temps. Dans ce laps de temps, nous verrons le premier utilitaire sport Polestar 3, l’année prochaine en effet, avec un autre modèle Polestar en 2023.

Ci-dessous la vidéo présentant ce concept :

Seulement alors nous verrons le Polestar 5 dans le métal, date à laquelle la marque devrait avoir une présence au détail beaucoup plus grande qu’elle ne le fait actuellement.

Aucun détail n’a été divulgué

Il est peut-être encore un peu tôt pour parler de spécifications possibles, mais nous avons le sentiment que nous verrons une batterie plus grande que celle actuellement proposée par la Polestar 2, qui offre 78 kWh. Une configuration à deux moteurs est plus que probable, compte tenu de ce que la concurrence propose actuellement, tandis que les attentes d’autonomie de 2024 devraient lui permettre de couvrir bien plus de 480 km avec une seule charge.

Le marché des berlines électriques de luxe de 2024 sera également beaucoup plus peuplé qu’aujourd’hui, avec un certain nombre de nouvelles entrées cette année seulement de start-ups de véhicules électriques comme Lucid et de constructeurs automobiles de longue date comme Audi.

Source : AutoWeek