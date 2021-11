Taquinant l’avenir de sa sous-marque Ioniq tout électrique, Hyundai présente son concept Seven SUEV au salon de l’auto de Los Angeles, un aperçu du prochain Ioniq 7 du constructeur automobile. Le concept Seven partage les mêmes thèmes de design minimalistes que l’Ioniq de la société. 5 mais le pousse dans une direction que seul un concept-car peut atteindre. Il roule également sur la plateforme modulaire Electric-Global d’entreprise, la même plateforme qui sous-tendra les futurs produits électriques de Hyundai.

Alors que nous nous attendons à ce que les grandes lignes du style de ce concept arrivent sur la chaîne de production, ce n’est pas la première fois que nous voyons un style exagéré de Hyundai ou de Kia au niveau du concept. Le concept Telluride arborait également des portes suicide et d’autres éléments de design ambitieux.

Un intérieur plus luxueux

Cela signifie qu’il est probablement peu probable que les portes arrière à ouverture inversée du Seven se dirigent vers le produit fini, mais certaines des autres bizarreries du concept pourraient le faire.

Ci-dessous la vidéo présentant cette voiture en anglais :

L’intérieur du Seven Concept est également plus chic que la plupart des maisons. À l’intérieur du concept Seven’s se trouvent une paire de chaises longues, un compartiment pour les chaussures et un mini-réfrigérateur.

Qu’en est-il du moteur ?

Le groupe motopropulseur de ce concept-car n’est pas figé, mais Hyundai note qu’il vise 480 km d’autonomie. C’est à peu près la même gamme ciblée pour l’Ioniq 5 de la société, ce qui serait logique étant donné qu’ils partagent une plateforme. Cela pourrait également signifier que l’Ioniq 7 pourrait avoir une batterie plus grande pour compenser le poids supplémentaire du plus gros véhicule, mais ces détails ne sont pas encore disponibles.

Hyundai utilise également le Seven Concept pour diffuser sa prise de conscience de la neutralité carbone et de la conscience écologique. Selon Hyundai, ce concept est recouvert de Bio-Paint et de matériaux renouvelables à l’intérieur.

Source : AutoWeek