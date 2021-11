Une start-up appelée ZipCharge utilise le sommet sur le climat COP26 de cette semaine à Glasgow, en Écosse, pour dévoiler un chargeur de véhicule électrique portable qui peut être déplacé comme une mallette.

Appelé le Go, le chargeur est essentiellement une batterie sur roues, qui peut donner à un VE jusqu’à 64 km d’autonomie, offrant un moyen polyvalent d’augmenter l’autonomie en cas de besoin ou de se prémunir contre le manque de jus lors de longs trajets en VE. L’unité sera proposée sous des formes de 4 et 8 kWh, la plus petite capacité offrant jusqu’à 32 km d’autonomie.

Une utilisation très simple

Les procédures pour le ZipCharge Go sont assez intuitives : l’appareil doit être chargé dans une prise murale à l’intérieur, puis peut être sorti comme un bagage pour charger un VE via un connecteur standard, ou il peut être placé dans la voiture, un coffre et enregistré pour plus tard, si nécessaire.

Ci-dessous une vidéo en anglais présentant cette valise :

ZipCharge dit que le Go de 4 kWh a besoin d’un peu plus de 30 minutes pour donner à un véhicule électrique une autonomie d’environ 32 km, et double ce temps pour l’unité de 8 kWh. Il n’est donc pas ultra-rapide en ce qui concerne les vitesses de charge, déplaçant ce jus à des vitesses de 7,2 kW, mais vise plutôt à maximiser la portabilité et la densité énergétique.

Diverses fonctionnalités

Le Go dispose également d’un module de communication pour les mises à jour en direct et les diagnostics à distance, ainsi que le suivi et la géolocalisation pour la sécurité. L’unité est logée dans un spaceframe en aluminium pour plus de rigidité et de légèreté, car la batterie elle-même n’est… pas légère, comme vous pouvez l’imaginer.

Plus qu’un simple coussin de sécurité pour les longs trajets, le ZipCharge Go est destiné à donner aux citadins un moyen de recharger leurs véhicules électriques s’ils n’ont pas accès à la recharge en bordure de rue, ce qui n’est particulièrement répandu dans aucun pays pour le moment.

Source : AutoWeek