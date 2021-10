La Lexus LS 500 se trouve au sommet de la gamme de berlines Lexus avec tous les aménagements luxueux que vous attendez de l’entrée de gamme pleine grandeur de la marque.

Vous seriez pardonné de supposer, cependant, que la Lexus LS 500 arbore le V8 de 5,0 litres sous son capot, comme son nom l’indique. Au lieu de cela, la LS 500 va à l’encontre de la convention de dénomination alphanumérique dans un esprit d’économie de carburant et de silence, se déplaçant le long de l’autoroute avec un V6 turbocompressé de 3,5 litres.

Des améliorations majeures

Outre les différences de groupe motopropulseur, le reste de la Lexus LS 500 marche au même rythme que le coupé phare de Lexus, le LC 500. Les caractéristiques intérieures sont similaires aux deux modèles, à savoir le partage du style, des poignées de porte et d’autres accessoires.

Découvrez une vidéo en anglais présentant cette voiture :

Et les passagers arrière de la LS 500 disposent de suffisamment d’espace confortable pour s’asseoir et se détendre pendant tout voyage.

Les essais de cette voiture

L’animateur Wesley Wren met la Lexus LS 500 2021 à l’épreuve et vous accompagne pour la balade. Wren vous fait visiter le phare Lexus et montre ses caractéristiques avant de prendre le volant et de vous emmener pour un examen de conduite en direct.

Entre ces segments, Wren s’entretient avec Patrick Carone et élabore ses réflexions sur cette berline Lexus. La paire parle de l’évolution des tendances de consommation autour des berlines pleine grandeur et de la transition des voitures vers les multisegments. Ils clôturent le salon en expliquant pourquoi cette Lexus LS 500 est spéciale.

Source : AutoWeek