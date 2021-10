Cette semaine, GM a présenté le prochain niveau de ses systèmes d’aide à la conduite qui devraient être proposés dans les véhicules à partir de 2023. Surnommé Ultra Cruise, le système est censé permettre à terme la conduite mains libres dans 95 % de tous les scénarios de conduite, selon GM, pas seulement sur l’autoroute comme le fait Super Cruise en ce moment, et destiné à finir par faire face même aux rues de la ville sans marquage des voies.

Au lancement, le système couvrira plus de 2 millions de kilomètres de routes aux États-Unis et au Canada, mais aurait la capacité d’atteindre plus de 3,4 millions de kilomètres sur des routes de tous types, à condition qu’elles soient pavées.

De nombreuses fonctionnalités intéressantes

S’appuyant sur les capacités de Super Cruise, Ultra Cruise est promis d’offrir des fonctionnalités telles que les changements de voie automatiques et à la demande, l’évitement d’objets rapprochés, la réaction aux dispositifs de contrôle de la circulation permanents, le maintien des distances de suivi et le suivi des itinéraires de navigation internes.

Ci-dessous une vidéo présentant cette technologie en anglais :

Le système prendra également en charge le stationnement dans les allées résidentielles et pourra effectuer des virages à gauche et à droite. Ultra Cruise utilisera un mélange de radar, de lidar et de caméras pour peindre une image à 360 degrés de son environnement, en utilisant l’interface homme-machine pour tenir le conducteur informé tout en surveillant son attention.

Est-ce possible ?

Il est un peu moins clair pour l’instant de savoir si Ultra Cruise sera en mesure de répondre correctement à tous les feux de circulation, compte tenu de la complexité des conditions d’éclairage à certaines intersections. Le constructeur automobile mentionne que le système est capable de réagir aux dispositifs de contrôle de la circulation permanents, mais n’explique pas si cela signifie 100 % des feux de circulation 100 % du temps sur ses routes approuvées.

Certes, la reconnaissance des feux de circulation sans systèmes V2X est l’une de ces capacités qui tardent à arriver même sous une forme semi-utilisable, comme l’illustre la propre expérience de Tesla dans ce domaine.

