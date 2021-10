Quelle autonomie un véhicule électrique aurait-il à vous offrir ?

Ce mois-ci, Mazda a commencé à vendre son premier VE grand public aux États-Unis, avec le lancement de la MX-30 électrique. Le petit véhicule électrique, pas tout à fait une forme de hayon classique ou un multisegment de tous les jours, offrant des sièges pour cinq personnes et les demi-portes emblématiques de Mazda, ainsi qu’une conduite sportive.

Le MX-30 a également rejoint un club très exclusif avec sa gamme de 160 km classée EPA. Alimenté par une batterie de 35,5 kWh, le petit multisegment fournit une puissance de 143 ch assez docile, avec des joggings à 96 km/h prenant environ 9 secondes. Le MX-30 commence à 34 645 dollars.

Les chiffres

À ce stade, nous avons tous entendu les statistiques à consonance défensive et dédaigneuse d’un certain nombre de constructeurs automobiles sur les déplacements réels des Américains, dans le sens où la majorité des navetteurs n’ont pas de trajets de 80 km dans chaque sens.

Ci-dessous les voitures électriques avec la plus d’autonomie :

Les distances moyennes signalées au cours des dernières années diffèrent un peu selon la personne que vous écoutez, mais elles ne dépassent pas vraiment 48 km par jour dans le haut de gamme, le US Census Bureau citant un chiffre de 43 km. D’autres sources, qui ont toutes leurs propres méthodologies et échantillons d’enquête, citent des chiffres beaucoup plus modestes d’environ la moitié de ce nombre.

Une alternative intéressante

Même aujourd’hui, il est toujours difficile de ne pas considérer les véhicules électriques de gamme inférieure comme la deuxième ou la troisième voiture d’un ménage, reléguée aux tâches quotidiennes et à l’épicerie, sans remplacer complètement d’autres voitures familiales plus flexibles.

En ce sens, c’est une sorte de luxe, pouvoir assurer et enregistrer plusieurs voitures, dont l’une est largement inutile pour autre chose que les déplacements, tandis qu’une autre est utilisée par un conjoint. Bien sûr, certains propriétaires ont vraiment été en mesure de passer à rien, mais la propriété de ces véhicules, même les utiliser pour les voyages prolongés et de les présenter comme étant très pratique à cet égard.

Source : AutoWeek