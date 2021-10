En tant qu’amateurs de voitures, en particulier les passionnés de BMW, nous sommes souvent poétiques sur le bon vieux temps des voitures. Pour BMW, les meilleures années ont été les années 90 et au début des années 2000, quand les voitures comme la série E46 3, E38 Série 7 et E39 Série 5 dominaient leurs classes respectives.

Les voitures de cette époque essuient le sol avec les voitures modernes, en termes de sensation de direction, d’engagement du conducteur et de sentiment général de connexion.

Le manque de connectivité

Mon trajet quotidien (qui est un terme généreux, car il est rarement conduit) date de 2005. Il a une transmission manuelle sans aucune sorte de correspondance de régime, il manque la connectivité Bluetooth, une caméra de recul, toute sorte de capteur de stationnement, et son tableau de bord est totalement dépourvu d’écrans.

Ci-dessous les voitures les plus modernes :

Le seul écran dans la voiture est l’écran d’information à matrice de points entre les cadrans. Fondamentalement, tout comme la plupart des autres voitures de 2005. Quand je la conduis, je me souviens de la simplicité des voitures plus anciennes et à quel point je les apprécie, mais il me manque aussi très certainement plusieurs caractéristiques des voitures modernes et une, plus que toute autre, me comprend vraiment, Apple CarPlay.

Des divertissements

Comme la plupart des gens, à moins que je conduise une voiture de sport avec une note d’échappement enivrante, j’ai besoin d’écouter quelque chose pendant que je conduis. De la musique, des podcasts, peu importe, j’ai besoin de quelque chose. Et en raison des médias modernes, tels que Spotify et les podcasts, je ne peux tout simplement plus écouter la radio.

Je ne peux tout simplement plus écouter les publicités à la radio. Je préfère rester assis en silence que d’écouter une autre annonce pour un avocat local spécialisé dans les blessures. Il est donc presque nécessaire d’avoir mes propres applications, musique et podcasts facilement accessibles à ce stade.

