Début de production du véhicule électrique Rivian R1T

Le premier Rivian R1T de production est sorti aujourd’hui de la chaîne de montage de l’usine de la société à Normal, dans l’Illinois, marquant une étape importante pour le démarrage de véhicules électriques qui verra bientôt les utilitaires sport R1S rejoindre son premier pick-up électrique.

Le premier exemple de production du R1T a suivi l’assemblage de centaines de modèles de pré-production utilisés pour les tests et la validation, et un certain nombre de retards provoqués par la pandémie de coronavirus, y compris les pénuries de puces rencontrées par presque tous les constructeurs automobiles.

Une meilleure autonomie

Les premières unités du R1T hors ligne sont les exemples Launch Edition qui commencent à 73 000 dollars, offrant une autonomie de 500 km grâce à une batterie de 135 kWh et une capacité de charge utile de 1760 lb.

Une batterie encore plus grande est en route un peu plus tard, promettant de donner au R1T une autonomie d’environ 640 km, bien que la production du SUV, qui devrait offrir 500 km d’autonomie selon les chiffres récemment publiés de l’EPA, devrait commencer avant que plus tard cette année, encore une fois dans la saveur Launch Edition.

Une production de masse

Rivian avait fait la course pour démarrer la production de masse, qui était initialement prévue pour la fin de 2020, les retards à un moment donné donnant l’impression que Tesla pourrait commencer à construire son Cybertruck en premier.

Le Cybertruck a maintenant été repoussé à la fin de 2022 pour plusieurs raisons techniques, le Hummer de GMC étant le seul autre modèle de camion électrique produit en série dont la production est prévue pour la fin de 2021 (si le calendrier tient), avec le F-150 Lightning de Ford en raison de suivre au printemps 2022.

Source : AutoWeek