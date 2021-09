Le monde de l’automobile passe à l’électrique, et il semble qu’il inclura les voitures de course. Le salon de l’automobile IAA Mobility était autrefois connu simplement sous le nom de Salon de l’auto de Francfort et présentait de grandes révélations sur des stands d’exposition coûteux où les grands leaders de l’industrie ont longuement parlé du présent et de l’avenir de l’automobile.

Mais c’était dans le passé, dès que peut être la combustion interne elle-même. Alors que le monde et l’industrie automobile passent au vert, ce qui était autrefois connu sous le nom de Salon de l’auto de Francfort a été considérablement réduit. Il a déménagé de Francfort à Munich et a changé son accent de la puissance et du sens du spectacle à la conscience environnementale et aux plans pour un avenir plus propre et plus vert.

Une marque forte de plusieurs années d’expérience

Depuis le début de la Porsche Carrera Cup Deutschland il y a 31 ans, le constructeur de voitures de sport a produit et livré plus de 4 400 voitures de la Coupe de Weissach, a déclaré Porsche dans un communiqué. Un total de 30 séries de coupes monomarques sont organisées dans le monde sur la base de ces voitures de course fiables et performantes.

Ci-après la présentation en anglais de cette voiture :

La dernière version de la 911 GT3 Cup n’a été lancée qu’au début de la saison de sport automobile 2021 de cette année et est basée sur la génération de modèles 992. La Porsche Mission R donne une indication de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir des séries monomarques avec des voitures entièrement électriques.

Une voiture plus puissante

La Mission R délivre plus de 1070 ch de deux moteurs électriques aux quatre roues. Dans les versions de qualification, le moteur avant produit 429 ch et l’arrière 644. Il n’est peut-être pas approprié de simplement additionner ces deux, mais si vous le faites, vous obtenez 1073.

Porsche dit que la Mission R produit une puissance constante de 671 ch en mode course, ajoutant que le soi-disant déclassement, la réduction de la puissance de sortie de la batterie due aux conditions thermiques, a été éliminé.

Source : AutoWeek