Quelques voitures électriques à moins de 100 000 euros

Les véhicules électriques peuvent coûter cher. C’est du moins le cas des modèles haut de gamme de Tesla, Porsche, Rimac et de toutes les futures supercars à batterie. Et il y a quelque chose à dire sur ces fantastiques machines électriques haut de gamme, mais elles ne sont pas réalistes pour la plupart des gens.

Même le 1 % pourrait avoir du mal à supporter une voiture de sport électrique à sept chiffres. Cela dit, il existe de nombreuses options pour les véhicules électriques relativement abordables, et vous pouvez toutes les consulter ici.

Tesla Model 3 2021

Ce qui pourrait être la voiture électrique d’entrée de gamme la plus évidente de l’un des constructeurs de voitures électriques les plus évidents, la Tesla Model 3 est une voiture électrique solide à un prix raisonnable.

Ci-dessous la présentation de cette voiture :

Si vous souhaitez opter pour une version plus puissante, Tesla peut également prendre soin de vous là-bas, avec un modèle Performance à traction intégrale et à double moteur pour beaucoup plus.

Volkswagen ID.4 2021

Dernier né d’une série de véhicules électriques traditionnels, le Volkswagen ID.4 est le véhicule parfait pour quelqu’un qui ne veut pas attirer l’attention sur ses aspirations en matière de véhicule électrique.

Disponible en traction arrière ou en traction intégrale, l’ID.4 vous offrira effectivement la même expérience que votre multisegment à propulsion arrière, sans avoir à dépenser de l’argent sur l’essence.

Kia Niro 2021

La Volkswagen ID.4 n’est pas le seul substitut au gaz de style conventionnel. En effet, le Kia Niro est disponible avec un moteur à combustion interne traditionnel ainsi qu’un groupe motopropulseur électrique.

Avec 201 ch de son moteur électrique à traction avant, le Niro est un autre excellent point d’entrée dans la motivation électrique.

Source : AutoWeek