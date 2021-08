La marque à crête de la mitaine américaine a parcouru un long chemin depuis l’époque de la Catera. La transformation en cours depuis des décennies de la marque la plus haut de gamme de General Motors en une centrale de performance avec les côtelettes de luxe pour affronter les meilleurs Allemands est terminée.

La CT4-V Blackwing et la CT5-V Blackwing représentent un point culminant pour Cadillac. GM a investi beaucoup de temps, d’argent et de talent en ingénierie dans ce redressement de Caddy, juste à temps pour que la marque en jette la majeure partie à la poubelle et se réinvente encore une fois.

Une seule variante de performance

Pour deux générations de produits, Cadillac n’offrait en réalité qu’une seule variante de performance dans la CTS-V de taille moyenne. C’était assez décent, mais la concurrence étrangère offrait plusieurs tailles de berlines de performance et plusieurs niveaux d’intensité.

Oui, Audi fabrique un RS4 et un RS6, mais ils construisent également des versions S un cran en dessous des plus hardcore, de même que BMW et Mercedes. Dans un effort pour rivaliser d’intelligence avec ses concurrents allemands, Cadillac a compris qu’elle devait offrir plus que la CTS et, dans sa génération précédente, a introduit l’ATS-V.

Des modèles faits pour rester

Alors maintenant que Cadillac a dépensé des décennies et des millions pour définir V et Blackwing comme deux niveaux de luxe de performance américain, ces marques précieuses seront sûrement perpétuées dans l’avenir électrique de l’entreprise. Il serait trop logique pour Cadillac d’offrir une version plus mesurée et compréhensible de ses objectifs de performance électrique que Performance et Plaid.

Pour traduire ces variantes de performances en futurs véhicules électriques comme le prochain Lyriq, les ingénieurs V de Cadillac devraient se concentrer sur le châssis, la suspension et les avancées aérodynamiques.

