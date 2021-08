BMW a dévoilé une version mise à jour de l’utilitaire sport électrique à batterie iX3, après moins d’un an sur le marché.

La raison d’une mise à jour aussi rapide est que l’iX3 a fait ses débuts dans le cycle de produit du modèle X3 sous-jacent, qui devait de toute façon être actualisé à mi-cycle, de sorte que l’iX3 aura un aspect plus frais au cours du processus. La version mise à jour fera ses débuts officiels à l’IAA de Munich dans quelques semaines.

Quoi de neuf pour l’iX3 ?

Les changements les plus notables se situent à l’extérieur, avec une calandre plus large et des phares révisés à l’avant et à l’arrière. BMW a également mis à jour la sculpture du tablier avant avec cette mise à jour, qui a également ajouté les détails de style M Sport en tant qu’élément standard offrant des roues de 19 pouces, un volant sport et des carénages avant et arrière uniques.

Ci-dessous la vidéo présentant cette nouvelle BMW :

Le constructeur automobile n’a pas négligé l’intérieur, ajoutant le dernier groupe d’instruments de 12,3 pouces et un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, ainsi qu’une console centrale redessinée abritant le contrôleur BMW et le levier de sélection de vitesse.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Comme l’iX3 a fait ses débuts il y a peu de temps, la transmission se poursuivra sans changement, offrant 281 chevaux et 295 lb-pi de couple grâce à un seul moteur placé sur l’essieu arrière, tirant le jus d’un cycle de 80 kWh.

C’est vrai : ce n’est pas du tout un modèle à traction intégrale, mais les performances tièdes combinées à un temps de lancement de 0 à 100 km/h de 6,8 secondes suffisent pour une autonomie de 460 km dans la norme WLTP.

Source : AutoWeek