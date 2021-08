Il a semblé pendant un certain temps que le Salon de l’auto de New York allait se redresser en 2021. L’année dernière, avec Genève, ce salon a aussi dû être annulé en raison du coronavirus.

Ensuite, il a été reporté cette année de sa traditionnelle date de printemps au 20-29 août au Jacob Javits Center de Manhattan. Maintenant que la variante Delta de COVID-19 a frappé The Big Apple, même la version retardée du spectacle de NY 2021 a obtenu la hache.

Un événement très populaire

Le Salon de l’auto de New York était traditionnellement l’un des plus grands des États-Unis, après Détroit et Los Angeles. C’était peut-être à égalité avec Chicago dans les quatre grands salons qui ont traditionnellement organisé des débuts mondiaux et sont largement couverts par la presse automobile. Mais les grands salons automobiles ont perdu de leur importance dans le monde. Le grand-père de tous, l’IAA de Francfort, qui se tient tous les deux ans, a été transféré à Munich et rebaptisé « conférence sur la mobilité ».

Le Salon de l’automobile de Tokyo, qui avait déjà été déplacé dans un lieu plus petit après la récession et avait connu des difficultés à la hauteur des problèmes internes au Japon liés au tremblement de terre et au tsunami de 2011, a été annulé cette année alors qu’il était prévu pour octobre.

Des changements majeurs

Il n’y a pas que le Covid. Le monde dans lequel existent les salons de l’automobile est en train de changer, obligeant les constructeurs automobiles à redistribuer les budgets marketing qui auraient pu être consacrés à un affichage de salon de l’auto tape-à-l’œil.

Il est révolu le temps où Chrysler aurait dépensé un million de dollars pour faire sauter une fourgonnette au-dessus de la tête de deux cadres, ou faire écraser un SUV à travers une vitre au salon de Détroit.

Source : AutoWeek