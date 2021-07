Les prix des voitures d’occasion sont devenus fous depuis des mois. Nous avons fait plusieurs histoires avec un tas d’explications allant de la pénurie de puces à la pénurie de voitures de location, toutes examinant pourquoi les prix des voitures d’occasion montent en flèche, dans certains cas jusqu’à ce que la voiture coûte lorsqu’elle est neuve.

On dirait qu’un programme d’occasion certifié serait un excellent moyen de capitaliser sur l’engouement et de donner aux clients un peu de tranquillité d’esprit pour démarrer. Même un constructeur de supercars comme McLaren s’y met.

Un examen approfondi

Pour qu’une McLaren obtienne le sceau d’approbation certifié du constructeur automobile, la société affirme qu’elle doit être en parfait état et réussir un examen complet en plusieurs points. McLaren dit que l’examen comprend la vérification que chaque voiture a reçu tous les services d’entretien et de maintenance et a des pneus approuvés par McLaren avec au moins 3 mm de bande de roulement à gauche. Il sera préparé de manière à ce qu’il soit intégré à l’intérieur comme à l’extérieur, selon la société, et ne sera équipé que de pièces d’origine McLaren.

Cinquante ans de course automobile nous ont inculqué l’importance de se qualifier, de commencer chaque course dans la meilleure position possible, de s’assurer que chaque élément de nos voitures est réglé et performant à la perfection.

Une garantie proposée

Chaque CPO McLaren bénéficiera d’une garantie d’un an minimum, y compris l’assistance routière. Il n’y a pas de limite de kilométrage et la garantie couvre le coût des pièces et de la main-d’œuvre pour les réparations éligibles effectuées chez les concessionnaires et les centres de service McLaren par des techniciens formés par McLaren.

La garantie couvre tous les composants montés en usine sans limite de nombre de réclamations et peut être étendue à deux ans si vous le souhaitez.

Source : AutoWeek