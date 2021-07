Avouons-le, Maserati est dans le marasme depuis un certain temps. Heureusement pour la marque de luxe, elle a un as dans sa manche : le MC20. Cette supercar cherche à remettre Maserati sur la carte, et il semble qu’elle va réussir. Avec un moteur arrière monté sur un V6 turbo qui envoie 621 ch aux roues arrière, cette supercar Maserati a les spécifications pour être à la hauteur de son look de supercar.

Le contrôle de ce V6 de 3,0 litres est une transmission automatique à double embrayage à huit rapports. Alors que la Maserati a beaucoup de côtelettes de supercar, elle ne lésine pas non plus sur les rendez-vous de luxe tels qu’un Sonus Fabermatériel stéréo et chic. Cela signifie que vous n’aurez aucun problème à emmener cette Maserati sur la piste le matin, puis à l’emmener dîner le soir.

Un essai par un expert

Patrick Carone met cette nouvelle Maserati à l’épreuve. Carone vous fait visiter la Maserati MC20 et montre son style, ses caractéristiques et ses détails. Il met également en lumière l’intéressant moteur V6 du MC20.

Ci-dessous les essais de cette voiture :

Carone vous emmène ensuite avec le MC20 dans un rapide voyage autour d’une piste de course. Entre ces segments, il discute avec l’animateur Wesley Wren du MC20 et développe ses réflexions à partir des segments préenregistrés.

Un segment de marché assez difficile

Donc, d’une manière ou d’une autre, Maserati (Fiat) va générer des ventes dans la salle d’exposition avec cela, mais ils ne peuvent pas offrir une Alfa Romeo (Fiat) aux États-Unis. S’ils se concentraient sur la qualité et étaient compétitifs sur leurs marchés, alors peut-être que cette voiture halo aurait du sens.

Mais pour l’instant, si quelqu’un a vu à quelle vitesse la valeur de n’importe quel produit Fiat baisse sur le marché, à commencer par le 500, que certains concessionnaires n’accepteront même pas car il n’y a pas de demande pour les Fiat d’occasion.

Source : AutoWeek