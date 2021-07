Dites bravo à la combustion interne chez Lotus avec la dernière Lotus qui fonctionnera à l’essence : la biplace à moteur central Emira. L’Emira arrive dans les salles d’exposition au printemps prochain, mais fera ses débuts publics sur piste au Goodwood Festival of Speed plus tard cette semaine. C’est la fin du monde tel que nous le connaissons, certainement la fin de Lotus tel que nous le connaissons, mais le monde change et les moteurs électriques ont des tonnes de couple. Alors peut-être que tout ira bien.

L’ensemble fait partie du grand projet de Lotus, Vision80, une « stratégie de transformation commerciale à multiples facettes et à long terme qui rassemble un large éventail de projets et d’activités pour révolutionner le Groupe Lotus ».

Ce qui change

Le but est de regarder 10 ans dans le futur, jusqu’à ce que Lotus atteigne 80 ans, et de définir à quoi cela devrait ressembler à ce moment-là.

Ci-dessous une vidéo présentant cette voiture :

Les voitures elles-mêmes ne sont que l’un des trois piliers de l’ensemble Vision80, un plan nommé d’après le 80e à venir anniversaire de l’entreprise en 2028. Les trois piliers de Vision80 sont : produire des résultats chaque année, révolutionner la gamme de produits et transformer l’ensemble de l’entreprise.

Des plans d’électrification

Le constructeur chinois Geely possède maintenant Lotus, l’un d’une longue lignée de propriétaires/sauveurs au cours de ces 70 années et plus jusqu’à présent. Geely possède également Lynk, Polestar, Proton et Volvo. Volvo a déjà annoncé des plans d’électrification ambitieux et Geely a déclaré qu’il y aurait un partage de technologie entre les entreprises. Mais malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait une transmission hybride, l’Emira n’utilisera aucune électrification, partagée ou autre, pour se déplacer sur la route.

Le groupe motopropulseur disponible au lancement sera le même V6 Toyota de 3,5 litres suralimenté affûté par Lotus produisant ce qui pourrait être de 400 ch.

Source : AutoWeek