Le Grenadier sera utilisé pour des opérations de déminage

L’Ineos Grenadier se dirige progressivement vers la production, et même au cours de sa période de développement, des plans sont en cours pour le pousser à effectuer des travaux de sauvetage dans certains des environnements les plus dangereux au monde.

Ineos a indiqué cette semaine qu’elle travaillait depuis deux ans avec The HALO Trust, la plus grande organisation caritative de déminage et d’élimination des armes au monde, pour développer le nouveau SUV , avec des plans pour déployer des modèles Grenadier personnalisés pour le déminage et travailler dans des pays déchirés par des conflits comme dans des pays d’après-guerre.

De nombreuses opérations effectuées

Le HALO Trust mène actuellement des opérations dans 25 pays, travaillant dans des zones minées par des conflits qui ont pris fin il y a des décennies ou n’ont pas encore pris fin, travaillant souvent dans des endroits difficiles d’accès, loin des routes.

Ci-dessous une vidéo en anglais parlant de ce projet :

Ineos avait rejoint une équipe HALO active en Angola en 2020, témoin des conditions dans lesquelles les travaux de déminage étaient menés dans une région où les opérations de déminage se poursuivent depuis des décennies. HALO elle-même travaille en Angola depuis 27 ans, avec sa flotte existante de véhicules fonctionnant sur certains des terrains les plus difficiles au monde.

Une flotte de véhicules Grenadier à disposition

Ineos prévoit de développer une flotte de véhicules Grenadier sur mesure pour les opérations de déminage une fois la production démarrée, dans le but de les équiper de points d’ancrage pour les plaques de plancher blindées et d’un espace de stockage pour les outils de déminage. Ineos prévoit également d’équiper les véhicules pour qu’ils soient facilement convertis en ambulances en cas de blessures lors des opérations de déminage.

À l’heure actuelle, plus de 130 prototypes de Grenadier de deuxième phase sont en cours de test dans le monde, dans le cadre d’un programme visant à couvrir collectivement des milliers de kilomètres.

Source : AutoWeek