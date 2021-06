Volvo explore l’utilisation de l’acier sans fossile

Volvo Cars annonce qu’il s’associe au sidérurgiste suédois SSAB pour explorer conjointement le développement d’un acier de haute qualité sans énergie fossile destiné à être utilisé sur ses chaînes de montage. Cette collaboration fait de Volvo le premier constructeur automobile à travailler avec SSAB et son initiative HYBRIT, ce que le constructeur automobile appelle « les projets les plus ambitieux et les plus avancés de l’industrie sidérurgique dans le développement d’acier sans énergie fossile ».

HYBRIT a été lancé par SSAB, le producteur de minerai de fer LKAB et la société énergétique Vattenfall. L’objectif d’HYBRIT est de remplacer le charbon à coke, traditionnellement nécessaire à la sidérurgie à base de minerai de fer, par de l’électricité non fossile et de l’hydrogène. Le résultat pourrait être la première technologie de fabrication d’acier au monde sans énergie fossile, sans empreinte carbone, selon Volvo.

Une première dans l’industrie automobile

Cette collaboration permettra à Volvo d’être le premier constructeur à tirer le potentiel d’une telle technologique. Cet acier SSAB sera fabriqué en Suède. Initialement, Volvo envisage d’utiliser l’acier à des fins de test et a déclaré qu’il pourrait l’utiliser dans un concept-car.

Ci-dessous une vidéo en anglais présentant cette méthode :

Ce système permet en outre de produire de l’acier sans utiliser de l’énergie fossile. Ce projet pourrait commencer en 2026. Volvo veut devenir la première marque automobile à exploiter le potentiel de cette méthode.

Une industrie plus écologique

Volvo a déclaré que l’industrie sidérurgique mondiale représente environ 7 % des émissions directes de carbone dans le monde, principalement parce que l’industrie est dominée par une technologie de fabrication d’acier à base de minerai de fer utilisant des hauts fourneaux qui dépendent du charbon à coke.

Selon le constructeur, les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication de fer et d’acier seraient comprises entre 20 et 35 %.

Source : AutoWeek