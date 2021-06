BMW se lance dans le jeu EV pour de vrai maintenant, des années après avoir testé les eaux avec l’ i3 et l’ i8, et ses derniers modèles électriques à batterie arriveront ici dans quelques mois. Si vous attendiez une Série 3 électrique, vous pourrez acheter… une Gran Coupé Série 4 électrique lorsque deux versions de la i4 débarqueront ici au premier trimestre 2022, offrant un peu plus de polyvalence par rapport au style de carrosserie de la berline standard.

La i4 est peut-être destinée à être comparé à l’infini au Tesla Model 3 dans tous les aspects, mais comme nous le verrons, il pourrait finir par viser un créneau légèrement différent sur le marché.

L’extérieur

BMW n’a pas complètement réinventé le look de la voiture en créant l’i4, mais il devrait toujours être facile de distinguer l’un d’eux de leurs frères et sœurs à moteur à essence une fois que vous l’avez vu dans la circulation pour la première fois. Le constructeur automobile a utilisé le profil du Gran Coupé de la série 4 comme point de départ, donnant à l’i4 des détails extérieurs uniques tout en conservant les vitres sans cadre.

Ci-dessous une vidéo parlant de ces faits en anglais :

Doté de porte-à-faux courts et d’un empattement relativement long, le i4 se concentre sur l’efficacité aérodynamique, le i4 eDrive40 affichant un coefficient de traînée de 0,24, tandis que le i4 M50 offre un coefficient de 0,25.

La performance

Au lancement, BMW prévoit d’offrir deux versions de l’i4 en Amérique : l’i4 eDrive40 et l’i4 M50. L’eDrive40 servira de modèle de base aux États-Unis et sera proposé uniquement avec une propulsion arrière, avec un seul moteur produisant 335 ch et 317 lb-pi de couple. Cette version de l’i4 devrait offrir une autonomie EPA de 482 km et des sprints de 0 à 96 km/h en 5,7 secondes.

La moitié la plus puissante du duo sera la i4 M50, offrant une transmission intégrale et 536 ch et 586 lb-pi de couple avec la fonction Sport Boost, qui ajoute 67 ch et 48 lb-pi de couple supplémentaires pour plus de 10 secondes. Même s’il aura la même batterie que l’eDrive40, il échangera une partie de cette autonomie contre de la puissance, il devrait donc atterrir avec une autonomie de 394 km.

Source : AutoWeek