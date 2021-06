Pour l’année modèle 2022, Toyota a dévoilé une nouvelle variante Supra appelée GR Supra A91-CF Edition, GR pour Gazoo Racing et CF signifiant fibre de carbone. Le modèle est limité à seulement 600 véhicules, ce qui en fait la Supra de cinquième génération la plus exclusive à ce jour, a déclaré la société.

L’édition A91-CF est dotée d’un kit carrosserie en fibre de carbone, d’un becquet arrière en bec de canard, de roues forgées de 19 pouces en noir mat et d’étriers rouges avec le logo Supra. L’intérieur a un intérieur en Alcantara/cuir rouge et noir avec des détails de couture uniques.

Une voiture très puissante

Le six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres produit 382 chevaux, ce qui est suffisant pour un temps de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, a déclaré Toyota. La transmission standard est une automatique à huit rapports. Toyota a augmenté la puissance des six cylindres à 382 en mai dernier.

Ci-dessous la présentation de ce véhicule :

La dernière Supra a un nouveau séparateur avant en fibre de carbone et des ouvertures d’aération plus grandes, tandis que des rockers latéraux en fibre de carbone définissent le bord inférieur le long des côtés. Le traitement carbone se poursuit à l’arrière avec un bec de canard.

Des fonctionnalités en plus

Une suspension adaptative et un différentiel arrière actif sont de série, tout comme les freins Brembo à l’avant avec des étriers rouges et un logo Supra argenté. Les garnitures intérieures en Alcantara et cuir rouge et noir sont uniques à ce modèle, y compris les détails de coutures rouges sur les seaux électriques standard, les garnitures intérieures en fibre de carbone, le volant à trois branches gainé de cuir et les pédales sport.

Toyota dit que les prix seront annoncés dans les prochains mois, et que la disponibilité des concessionnaires est attendue cet automne.

Source : AutoWeek