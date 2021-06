Lors de sa journée en ligne sur les marchés des capitaux pour les investisseurs, Ford a annoncé son intention de construire deux nouvelles plateformes EV dédiées, et a également annoncé son intention d’augmenter son investissement dans les véhicules électriques et de renforcer ses capacités de connectivité.

Ford a déclaré qu’il s’attend à ce que 40 % de ses ventes mondiales soient des véhicules électriques complets d’ici 2030. Dans le cadre de la nouvelle stratégie appelée Ford +, le constructeur automobile a déclaré qu’il allait augmenter son investissement dans les véhicules électriques à plus de 30 milliards de dollars d’ici 2025 pour financer deux nouvelles plateformes EV modulaires, ainsi que plusieurs technologies de batteries destinées à réduire les coûts de fabrication, minimiser l’impact environnemental et augmenter la convivialité, selon l’entreprise.

Une nouvelle batterie en cours de développement

Ford a également déclaré qu’il développait un nouveau programme de batteries IonBoost, pensez à la stratégie de moteur EcoBoost, uniquement pour les batteries. Les batteries IonBoost seront de deux types : le lithium-ion pour les véhicules grand public et le phosphate de fer pour les véhicules utilitaires, appelé IonBoost Pro.

Ci-dessous une vidéo en anglais annonçant cette nouvelle :

Après avoir investi dans la société d’ingénierie de batteries Solid Power, Ford a déclaré qu’il prévoyait de commercialiser des batteries à semi-conducteurs longue portée et à faible coût d’ici 2030.

Une plateforme à traction arrière et à traction intégrale

Ford a déclaré que l’une des plates-formes EV est une plateforme à traction arrière et à traction intégrale prévue pour une grande variété de camions et de SUV(Explorer et Bronco électriques ?) Et que l’autre plateforme est plus grande et est destinée aux camionnettes pleine grandeur et aux véhicules utilitaires.

Des sources ont déclaré que les deux plates-formes devraient réduire considérablement les coûts de fabrication et potentiellement augmenter les marges bénéficiaires tout en augmentant l’évolutivité. Ford a déclaré que le plan était de partager 80 % des composants dans l’ensemble de son portefeuille.

Source : AutoWeek