Stefan Winkelmann a parcouru un long chemin pour se retrouver au même endroit. Ayant travaillé pour Fiat, Alfa Romeo et Mercedes-Benz, il s’est fait un nom en tant que patron de Lamborghini. Il a rejoint l’entreprise en 2005 à 41 ans et a dirigé une augmentation spectaculaire des ventes et la création d’une troisième ligne de modèles dans le SUV encombrant Urus.

Mais le désir du groupe Volkswagen de déplacer ses cadres supérieurs l’a amené à occuper un poste moins heureux au sein de la division quattro GmbH d’Audi en 2016, puis à devenir président de Bugatti deux ans plus tard. Mais lorsque Stefano Domenicali a quitté Lamborghini pour diriger le groupe de Formule 1 en décembre dernier, Winkelmann a été reconduit en tant que PDG de la société, occupant le rôle en conjonction avec son rôle de Bugatti.

Un changement radical

Un peu plus de six mois plus tard, Winkelmann a annoncé ce qui est certainement le changement le plus radical des 58 ans d’histoire de Lamborghini. Premièrement, toute la gamme sera dotée de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables dès 2024.

Ci-dessous une vidéo en anglais relatant ces faits :

Deuxièmement, les travaux sont en cours pour créer une quatrième gamme entièrement électrique qui sera lancée dans la seconde moitié de la décennie.

Ce qui sera modifié

Les initiés de la société ont suggéré que le remplaçant de la Huracan perdrait le moteur V10 tout aussi charismatique de cette voiture, mais utilisera à la place un V8 à double turbocompresseur. Les deux nouvelles voitures devraient avoir des essieux avant à propulsion électrique au lieu d’une transmission intégrale mécanique, ainsi qu’une assistance hybride pour leurs moteurs à combustion interne montés au milieu faisant tourner leurs essieux arrière.

Ce ne sont pas des éco spéciaux, vous ne serez pas surpris d’entendre, et l’hybridation ne réduira pas les performances. Winkelmann nous a dit que tous les PHEV seraient plus rapides.

Source : AutoWeek