Les premiers exemples de production en série de la Mercedes-Benz EQS 2022 ont commencé à sortir de la chaîne de montage à Sindelfingen, en Allemagne, avant les livraisons plus tard cet été. La berline de luxe électrique a été révélée en pleine forme plus tôt en avril, présentant un certain nombre de technologies éblouissantes, notamment une option Hyperscreen couvrant tout le tableau de bord et la direction de l’essieu arrière.

L’EQS est maintenant en cours de construction à l’usine 56 aux côtés de la nouvelle Classe S à moteur à essence , qui a elle-même fait l’objet d’une refonte complète pour l’année modèle 2021 et a été dévoilée à la fin de l’année dernière.

Deux modèles disponibles

Lors de sa mise en vente, l’EQS sera proposé sous forme de moteur unique à propulsion arrière comme le EQS450 +, avec une puissance de 329 ch et 406 lb-pi de couple, et sous forme de double moteur comme le EQS580, servant 516 chevaux et 616 lb-pi de couple, cette fois avec la transmission intégrale 4Matic.

Ci-après une vidéo présentant cette Mercedes :

Dans le cycle WLTP, l’EQS a été évalué à 770 km, tandis que le chiffre de l’EPA sera annoncé plus près de son lancement en Amérique du Nord et atterrira probablement au-dessus de la barre des 643 km.

Un véhicule comparé à la Tesla Model S

L’EQS est destiné à être comparé à l’infini à la Tesla Model S, qui est en vente depuis près d’une décennie à ce stade, recevant quelques mises à jour en cours de route.

Curieusement, la Model S a subi un arrêt de production depuis le début de 2021, avec la Model X, Tesla citant des problèmes de fournisseur. Le constructeur automobile basé à Fremont a révélé une modeste mise à jour extérieure de la Model S plus tôt cette année, ainsi qu’une mise à jour beaucoup plus complète de l’intérieur avec un nouvel écran et l’option d’un volant de style joug.

Source : AutoWeek